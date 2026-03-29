David Torres 29 MAR 2026 - 21:30h.

El central, de visita por Valencia

Ron Gourlay: "Hemos fichado a De Haas y tenemos otro jugador avanzado"

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ValenciaJustin De Haas ha "confirmado" su fichaje por Valencia, al menos por la ciudad, ya que ha aprovechado el parón de selecciones para visitar la capital del Turia. Juegos de palabras al margen, el central ha estado en Valencia probablemente para conocer la ciudad en la que vivirá a partir del mes de junio.

No es ningún secreto a voces, pues el pasado mes de febrero, el director general de fútbol del club Ron Gourlay, confirmó su fichaje para el mes de junio. “Estamos trabajando ya en el verano, hemos fichado a Justin de Haas y tenemos otro jugador muy cerca de estar fichado”, dijo en la rueda de prensa para analizar el mercado de invierno. El otro jugador era Dieng, que terminó cayéndose.

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Internacional con las categorías inferiores de Países Bajos, se formó en el AZ Alkmaar de su país, un club de cuya cantera pasó a la del PSV Eindhoven. Tras jugar en el equipo sub 21 de esta entidad y algunas cesiones, firmó por el Lokomotiv Zagreb Croata y, más tarde, por el Famalicao portugués, en el que milita actualmente pero con el que acaba contrato en junio.

De Hass acaba de cumplir 26 años, mide 1,94 centímetros y es zurdo. Juega generalmente de central, pero también lo ha hecho como lateral por ese lado de la zaga. El defensa ha firmado un contrato multianual con el Valencia. Es uno de los puntales del Famalicao y lleva cuatro goles en 24 partidos esta campaña.

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Así ha anunciado De Haas que "ficha" por Valencia

El neerlandés, firmado en enero, lo ha hecho saber con un post en instagram en el que se anuncia que es Valencia y muestra un libro, "The Red Light Therapy".

¿De qué va la luz roja y el caso Marcos Llorente?

El libro The Red Light Therapy que muestra el central del Valencia CFaborda el uso terapéutico de la luz roja y cercana al infrarrojo como una técnica emergente en el ámbito de la salud y el bienestar. A lo largo de la obra, se explica cómo esta forma de fototerapia puede influir en la regeneración celular, la reducción de la inflamación y la mejora del rendimiento físico, apoyándose en estudios científicos y casos prácticos. El texto también analiza aplicaciones en ámbitos como la recuperación muscular, el cuidado de la piel y la optimización del sueño, presentando la terapia como una herramienta complementaria dentro de un enfoque integral de la salud.

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En el contexto deportivo, las ideas expuestas en el libro que sujeta De Haas pueden vincularse con la preparación y recuperación de atletas de élite como Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, conocido por su exigente condición física y que es un firme defensor de este tipo de rutina de salud. En este sentido, no es raro ver al lateral rojiblanco portando unas gafas con esta tonalidad.