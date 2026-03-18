David Torres 18 MAR 2026 - 09:19h.

Lleva cuatro goles, los mismos que Ramazani: sólo lo supera Hugo Duro en el Valencia CF

De Haas celebra su fichaje con el Valencia CF con un gol de delantero

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ValenciaEl central fichado por el Valencia CF Justin De Haas suma y sigue. Este fin de semana abrió el marcador en el encuentro de su equipo venció ante el VItoria (ex de André Almeida). El zaguero, de nuevo sumándose al ataque, marcó de cabeza en el minuto 17. Centro desde la derecha, cesión de cabeza y remate de cabeza de este central con alma de delantero que ya tiene a su equipo a las puertas de Europa en la Liga NOS

El Valencia CF fichó a Justin De Haas el pasado mercado de invierno. Lo iba a incorporar ya, pero la lesión de Copete obligó a cambiar el perfil del futbolista elegido y llegó Unai Núñez, con el que a lo mejor forma pareja el año que viene. "Ya hablé de los avances para acercarnos al Nou Mestalla. Ya estamos trabajando en verano. Hemos fichado a De Haas y tenemos otro avanzado. Es una transición que está produciendo", dijo Ron Gourlay el pasado 5 de febrero. La intención es que fuera un defensa central que detuviera a los rivales, pero la realidad es que, además, tiene gol.

Justin De Haas, cuatro goles

Y es que, el central, al que siempre le ha precedido la fama de tener un buen golpeo de balón, ya ha marcado un par de dianas desde que lo fichó el Valencia CF y lleva cuatro en su haber esta campaña. El último, este fin de semana cuando en el minuto 17 hacía el 0-1 en su visita al Vitoria de Guimaraes. Sus datos lo colocan al mismo nivel goleador de Ramazani. En el actual Valencia CF sólo lleva más tantos que él Hugo Duro.

Tampoco es de extrañar su facilidad anotadora. No en vano, Justin De Haas es un central con buen pie que mide 1,94 metros y que este año lo ha jugado casi todo con su club. Ha participado en 23 encuentros en los que ha marcado cuatro goles porque no es extraño que él saque las faltas. El nuevo ojeador para Europa, Hans Gillhaus, neerlandés como De Haas, tenía monitorizado a un central que ya conocían en el Valencia CF, y que, tras formarse en Holanda (AZ Alkmaar y PSV sub 21), dio el salto a Croacia de dónde lo firmó el Famalicao en 2023. Ahora se le presenta la oportunidad de dar el salto a una de las grandes Ligas de la mano del Valencia CF que lo ficha gratis y lo ha firmado hasta 2030 por cuatro temporadas.