David Torres 19 MAY 2026 - 07:16h.

El centrocampista del Valencia CF lleva tres asistencias y dos goles en un mes

Los posibles sustitutos de Fermín López en la convocatoria de España para el Mundial 2026

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ValenciaEl centrocampista del Barcelona Fermín López sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en el partido de LaLiga ante el Betis de la que tendrá que ser intervenido, según ha anunciado este lunes el club catalán. La grave lesión de Fermín López, un fijo en los planes del seleccionador español, Luis de la Fuente, hará que se pierde el próximo Mundial, pues este tipo de lesiones acostumbran a necesitar un mínimo de dos meses de recuperación. En este escenario, son varios los candidatos que han sonado como posibles sustitutos de Fermín en la lista final de convocados. Será, en todo caso, una decisión que se tome más adelante pero, de momento, hay un candidato que ha sido incluido en la prelista de De La Fuente.

Javi Guerra en la prelista de la selección

Ahí aparece con fuerza el nombre de Javi Guerra, centrocampista del Valencia CF, que está en la prelista de España para el Mundial 2026, tal y como ha avanzado Mateo Moretto, y ha podido confirmar ElDesmarque por fuentes del entorno del jugador. Javi Guerra, habitual en la sub 21 (precisamente con Fermín López), todavía no ha dado el salto a la absoluta, pero es sabido el seguimiento de la Federación a una hornada de la cantera del Valencia CF que formaban Cristian Mosquera, que ya ha debutado con la Roja, Diego López, César Tárrega y el propio Javi Guerra.

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Tras una temporada en la que fue de menos a más, el estado de forma actual de Javi Guerra, que ha marcado dos goles y ha dado tres asistencias en el último mes de competición permitiendo que el Valencia CF se salve y tenga opciones remotas de ir a Europa, y, de paso, que el cuerpo técnico le tenga en sus oraciones para el presente o el futuro de la selección española. Y es que, parece complicado que pudiera debutar yendo a un Mundial, pero en todo caso, el primer paso para llegar a la Selección Española, ya lo ha dado. El Valencia CF, viendo su progresión, lo ató y lo renovó el verano pasado.