David Torres 18 MAY 2026 - 12:04h.

Lleva dos goles y tres asistencias en el último mes, más que en toda la temporada

Javi Guerra: "Si hay una posibilidad de soñar con Europa hay que ir a por ella"

Compartir







Valencia“Parece que los goles que no he metido en toda la temporada, los estoy marcando ahora y contento. Todo lo que sea ayudar al equipo, bienvenido sea”, confesaba Javi Guerra emocionado al final del partido. No ha sido su mejor temporada, ni tan siquiera la del equipo, pero su aparición en el último tramo de LALIGA le han devuelto la vitola de futbolista trascendental por el cual el Valencia CF apostó y renovó el verano pasado.

Jugar de mediapunta, le beneficia hasta el punto que lleva tres asistencias (de las seis que ha firmado este año) y dos goles (de los tres en total) en el último mes de competición. Ahora, con un doble pivote por detrás -Guido y Pepelu o Ugrinic- Javi se encuentra más libre y Carlos Corberán ha dado con la tecla para sacar el rendimiento que de él se esperaba.

Exhibición en San Sebastián

Los dos goles de Javi Guerra son solo la punta de lanza de un partido casi perfecto en Anoeta. El de Gilet marcó dos goles sí, pero también destacó en numerosos aspectos técnico-tácticos ofensivos.

En primer lugar, en cuanto al aspecto físico , Guerra fue el segundo jugador del Valencia CF con más distancia recorrida (11.532m) -por detrás de Guido Rodríguez, 12.317m- y el cuarto de todo el partido.

Pero en lo que respecta a los aspectos ofensivos , el centrocampista de Gilet tuvo una precisión de un 87% en los pases totales (26 de 30), un 89% de efectividad en los pases cortos-medios (25 de 28) y un 83% en los pases hacia delante (10-12).

PUEDE INTERESARTE Qué tiene que pasar para que el Valencia CF acabe en Europa

Por último, en la finalización , con los dos goles anotados, fue el futbolista del encuentro con más acciones de alto impacto ofensivo (4) y el que más remates hizo (4).

“Me ha recordado un poco a la victoria contra el Deportivo Alavés, ésta ha sido incluso más complicada, fuera de casa, con uno menos y nos habían remontado. Contento por la victoria, por el equipo que lleva toda la temporada sufriendo y nos traemos los tres puntos a casa, ahora a acabar bien la temporada en Mestalla”, decía un Javi Guerra que también marcó aquel día.