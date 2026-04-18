David Torres 18 ABR 2026 - 09:02h.

La intención es llegar a julio con dos refuerzos más firmados

El Valencia CF ficha a Aliou Dieng por tres temporadas

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ValenciaEl Valencia CF, mientras sigue deshojando la margarita para reforzar su departamento de captación en el mercado español, ha volcado sus esfuerzos en apuntalar su plantilla antes incluso de que empiece el mercado de fichajes de verano. Tras una primera ventana el verano pasado, Ron Gourlay firmó a Lisandro Isei, y Hans Gilhaus, (se encargó de Europa) y Andrés Zamora, (de sudamérica) y comenzó a buscar un homólogo para el mercado español. Gracias a esa estructura, apoyada por el Big Data, se generaron los dos primeros fichajes para la temporada que viene y ya han fichado Justin De Haas y Aliou Dieng, dos futbolistas desconocidos para el gran público valencianista y que se incorporarán en verano a la disciplina del conjunto de Mestalla. Pero hay más. Según ha podido saber ElDesmarque por fuentes conocedoras del mercado, el club quiere cerrar dos llegadas más antes incluso de que se abra el período de fichajes el próximo 1 de julio.

Dos fichajes más como De Haas o Dieng: las posiciones

El Valencia CF busca identificar jugadores antes que nadie, antes de que estallen y sean económicamente inalcanzables. El club quiere repetir la experiencia de Dieng y De Haas. Está explorando mercados en los que nunca antes había sido un comprador habitual. Así llegó el pivote del Al Ahly de Egipto y el central holandés, que destaca en sus registros defensivos pero también ofensivos en la Liga NOS de Portugal.

El perfil de los futbolistas que se buscan es preferiblemente jóvenes, cuyos datos corroboren la idea de los técnicos. El objetivo es tener alrededor de cuatro jugadores fichados antes de que se abra el plazo del 1 de julio. De ser así, sería un cambio radical en el funcionamiento del club respecto a los últimos años. Las posiciones que se buscan son prácticamente todas. Portero, lateral derecho (uno o dos), central o centrales (dependiendo de Unai Núñez), hombres de banda, centrocampistas (a expensas de lo que pase con Guido) y delantero (en función de que pudieran seguir o no Ramazani o Beltrán)