David Torres 16 ABR 2026 - 07:17h.

Se busca un jefe de reclutamiento que controle España desde Primera hasta la base para detectar talento

Se cumple el plazo de Ron Gourlay para firmar un director deportivo: Así va la búsqueda

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ValenciaEl Valencia CF sigue ojeando y buscando un hombre fuerte para el mercado español. Se busca un técnico, un hombre fuerte para el principal vivero de jugadores del club pero que complemente la red de ojeadores internacionales que implementó Ron Gourlay cuando llegó. En ella, bajo la tutela de Lisandro Isei y Hans Gilhaus, se encargó de Europa y Andrés Zamora, de sudamérica. Gracias a ella se han generado los dos primeros fichajes para la temporada que viene y llegaron Justin De Haas y Aliou Dieng, dos futbolistas desconocidos para el gran público valencianista y que se incorporarán en verano a la disciplina del conjunto de Mestalla.

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Ni director deportivo, ni secretario técnico: el perfil que busca el Valencia CF para el mercado español y dos nombres

En ese escenario, han salido muchos nombres relacionados con el club pero, tras consultar a varias fuentes conocedoras del mercado, ElDesmarque ha podido conocer el perfil exacto del hombre que busca el Valencia. Su principal función será que sea un experto en España, que conozca a fondo a cada jugador de cada división o equipo, no sólo de Primera.

Ese perfil, director deportivo como lo bautizó Ron Gourlay hace dos meses y de ahí la confusión, no es un director deportivo como los conocemos hasta la fecha en Mestalla. Lo que se busca es un responsable de captación, que se encargue de la elección de jugadores en el mercado español. El puesto que se busca es un jefe de reclutamiento, con capacidad para negociar en el mercado español y que no interfiera en otras áreas del planeta ya cubiertas (Sudamérica, Europa, Oriente medio). En este escenario han aparecido dos nuevos nombre, Juan Carlos Cordero y José Manzanera (quien según el periodista Ángel García, estarían en la lista de candidatos) y que, recientemente han estado en Valencia.

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Sin prisa, pero sin pausa

La búsqueda sigue, pero el Valencia CF no parece tener prisas. De hecho, la urgencia en el seno del club tampoco llega al nivel de pánico. Y es que, al indagar sobre el asunto, el Valencia CF tiene claro que, a corto plazo, solventa la papeleta y se pone como ejemplo que en enero se fijó en cinco jugadores y ha logrado fichar a los cinco: Sadiq, Guido, Unai Núñez y De Haas y Dieng.