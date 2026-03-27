David Torres 27 MAR 2026 - 07:17h.

Ron Gourlay, el director deportivo español y los temas pendientes

En el Valencia CF se prioriza acertar más que acelerar la llegada del elegido: Mikel Martija, el último nombre que ha salido

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ValenciaA pesar de que el mercado de fichajes de verano está a la vuelta de la esquina y que ya hay decisiones que tomar (Stole Dimitrievski, Thierry, Agirrezabala, Cömert etc...) y a pesar de que el propio Ron Gourlay se puso plazo en febrero, la búsqueda del director deportivo para el Valencia CF que conozca el mercado español ha entrado en una nueva fase. En el club, la idea prioritaria es acertar más que acelerar. Esto es, si el director deportivo tarda más de lo que inicialmente se preveía no hay preocupación.

El mercado de invierno avala a la prudencia del Valencia CF

Lo cierto es que, tras el mercado de fichajes de invierno (que lo ha realizado el equipo técnico que está en el club: Gourlay, Corberán, Isei y compañía hay tranquilidad en Mestalla. La sensación es que el Valencia ha detectado a tiempo las carencias que tenía el equipo de Carlos Corberán y ha cambiado la columna vertebral del equipo con la llegada de Unai Núñez para la zaga, Guido Rodríguez en la medular y Umar Sadiq para reforzar la delantera. Si bien es cierto, fueron jugadores que se habían trabajado en tiempos de Miguel Ángel Corona y Carmelo de Pozo (el delantero y el central), mientras que en el caso Guido fue una oportunidad de mercado.

Mikel Martija, el último nombre que ha sonado: la búsqueda sigue

El caso es que el escocés lleva varios meses (desde el año pasado) buscando el perfil idóneo para hacer de director deportivo del club, "es un puesto intermedio entre el mío y el de entrenador. Seguimos analizándolo, pero, ahora mismo, no podemos hacer ningún anuncio”, decía Gourlay en febrero.

Desde esa fecha, algunos nombres han sonado como David Cobeño, Manu Fajardo ya han trascendido, y en las últimas horas, según ha avanzado la Cadena SER, Mikel Martija, ex del director deportivo del Racing, habría entrado en el casting. Dicho esto, el Valencia CF se toma su