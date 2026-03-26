David Torres 26 MAR 2026 - 07:17h.

Objetivo prioritario, junto a la renovación de Guido Rodríguez

El Valencia CF ultima el fichaje de su ojeador para España: lo del director deportivo deberá esperar

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ValenciaEl tiempo corre en contra de Ron Gourlay para preparar la temporada próxima. El Valencia CF todavía no tiene director deportivo para el mercado español, en cristiano, un técnico que controle el mercado nacional. En febrero, Gourlay dijo "es un puesto intermedio entre el mío y el de entrenador. Seguimos analizándolo, pero, ahora mismo, no podemos hacer ningún anuncio” y luego añadió: Pensamos incluir el fichaje de una persona que se encargue del mercado español. Esperamos que venga en uno o dos meses, no íbamos a hacerlo durante el mercado. Carlos es el entrenador y se dedica a eso. Estamos en fase de transición", añadió. Ahora, a finales de marzo, tras la visita de Kiat Lim Valencia, el director deportivo ha pasado de ser prioritario a urgente. Su fichaje está autorizado por la cúpula de Singapur. Falta ejecutarlo y el Valencia CF ha acelerado definitivamente.

El caso es que el escocés lleva varios meses buscándolo, se ha entrevistado con varios, ha sondeado otros y algunos nombres como David Cobeño, Manu Fajardo ya han trascendido, pero la realidad es que, acaba el tercer mes del año, y todavía no tiene esa figura cerrada tal y como ha podido confirmar ElDesmarque, aunque hay prisa por hacerlo.

Las urgencias del mercado

La situación preocupa y asfixia, sobre todo porque, al margen de como acabe el equipo, hay decisiones que ya están sobre la mesa y que el Valencia CF, de momento, ha aplazado. En el club se sabe que Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora controlan otros mercados y, en especial, jugadores jóvenes. Así ha llegado Justin De Haas y estuvo a punto de firmarse a Aliou Dieng, pero no basta.

En invierno llegaron tres jugadores que eran harto conocidos por el Valencia CF y que se habían trabajado en tiempos de Corona como son Umar Sadiq y Unai Núñez, mientras que Guido Rodríguez fue una oportunidad de mercado, pero ahora no es suficiente, de cara a verano hay mucho trabajo por delante y se precisa un estudio concienzudo del mercado español para no llegar tarde a las oportunidades del mercado español, que es el principal vivero del que debe surtirse el Valencia CF.

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Lo primero, las renovaciones: Guido Rodríguez es prioritario

La carencia de un director deportivo, para empezar, está ralentizando unas decisiones que urgen y que hay que tomar ya. Cerrar a Stole Dimitrievski, decidir qué hacer con Thierry Rendall o Eray Cömert y perfilar bien la apueta por Guido Rodriíguez.

Carlos Corberán, con mando en plaza, tira balones fuera porque no es su función, y aunque dentro opina y se le hace caso, es consciente que buscar jugadores y negociar la continuidad de los futbolistas, es una decisión de club. En invierno el papel del técnico fue clave para las llegadas de Guido y Unai Núñez, pero no es su función. "Mi palabra no es definitiva", dijo hace unos días en sala de prensa. Este pasado viernes también explicaba el técnico que su opinión la da, pero no ficha ni renueva. "Si me lo preguntasen lo respondería y quedaría en el ámbito privado", decía sobre la ampliación de Thierry.

De la mano de las renovaciones están los fichajes. Si no se renueva, por ejemplo, al lateral derecho, habrá que firmar jugadores. Se han sondeado varios (Maffeo es el último ejemplo), pero sin un director deportivo que conozca y controle el mercado es complicado contactar con su agente, abrir negociaciones y, por ende, adelantarse a otros equipos con estructuras ya formadas -Betis u Osasuna por decir algunos- que sí están posicionados y atentos a las oportunidades que el vasto mercado español ofrece. Y es que, el Valencia CF puede hacer apuestas por jugadores menos conocidos, pero se ha dado cuenta que, cuando firma realidades que controlan LALIGA (Guido, Sadiq, Unai...) el resultado y el rendimiento es inmediato.