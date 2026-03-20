David Torres 20 MAR 2026 - 14:02h.

"El Sevilla defiende de forma diferente a cualquier otra equipo de LALIGA"

Los rivales españoles se empeñan en darle una nueva oportunidad europea

El Valencia CF se juega ser o no ser esta temporada

Compartir







ValenciaEl Valencia CF visita este sábado en la vigésima novena jornada de Liga al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde no pierde desde el 2021, aunque solo ha logrado ganar tres partidos en los últimos veintiún años, con un empate como resultado más reciente. La dificultad del rival no le quitan las ganas a un Carlos Corberán que, tras ser muy duro después de la derrota ante el colista, ha moderado su discurso pero no la profundidad del mismo. El duelo de Sevilla determinará definitivamente si el Valencia CF quiere luchar por algo más que la permanencia. Los rivales españoles, con sus buenas actuaciones en Europa, le están dando oportunidades.

En ese sentido, Carlos Corberán ha comentado que: "Respeto la opinión de todo el mundo, pero para mí no hay objetivo más ambicioso que ir a Sevilla y a ganar tres puntos. Fijar otros objetivos más grandes te pueden descentrar, pero nadie en el Valencia CF no puede ser exigente. Por eso estamos jodidos tras el partido de Oviedo. El objetivo siempre es conseguir los tres puntos siguientes porque todos queremos llevar al Valencia CF lo más alto posible".

Además, el técnico ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Cómo está tras el partido ante el Oviedo?

Lo primero que debemos hacer es responsabilizarnos, saber cuándo estamos por debajo del nivel que tenemos. No aceptamos una derrota en la que no hemos expresado el fútbol que podemos. Ha sido una semana con dolor por eso.

PUEDE INTERESARTE Por qué Sevilla es una plaza complicada para el Valencia CF: lo dice la historia

Lleva una temporada y media ¿Entiende la frustración del valencianismo por la situación?

Sabemos que el Valencia es grande, un club acostumbrado a luchar por algo más grande. Sabemos dónde estamos, pero somos exigentes. Somos conscientes de la exigencia del Valencia CF porque este es un club exigente.

El Sevilla está a un punto del Valencia ¿Qué partido espera?

Va a ser un partido durísimo, de los que requieren fortaleza mental y mucho carácter. Queremos demostrar eso en el campo.

La semana pasada habló de ruido por hablar de Europa y ahora ha hablado de que puede descentrar hablar de Europa...

Hablar de algo a medio plazo nos quita el foco a corto plazo. Nada hay más ambicioso que sumar tres puntos mañana. Somos conscientes de la necesidad del rival, de que juega con afición. No entiendo algo que sea más ambicioso. Tenemos que ponerlo todo, máxima ambición. El foco debe estar en lo que tenemos que hacer para lograr el resultado. Hay que centrarse en eso: determinación, carácter, ambición y agresividad al máximo. Eso es lo que requiere el fútbol de éite y el Valencia CF.

PUEDE INTERESARTE Posibles alineaciones del Sevilla FC y el Valencia CF en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS

Habló de partido nefasto en Oviedo y dijo que era el máximo responsable ¿En qué se traduce eso?

Saber que puedes hacer más cosas para que te salgan como hubieras deseado. Sentir la responsabilidad como propia para que no sea ajeno a nosotros. El partido no se juega con el corazón solo, sino también con la cabeza. Se necesitan las dos cosas. Falta por saber qué faltó más. El Sevilla defiende de una forma muy distinta a cualquier otro equipo de LALIGA española. Tenemos que entender dónde están las ventajas para ganar ese partido y ojalá estemos anímicamente bien y entendamos cómo ganar.

¿Qué ve en Ugrinic en el trivote? ¿Pepelu entra en esta rotación?

Todos pueden entrar en esta rotación porque todos son buenos futbolistas. Apostamos por un 6, con 8, y luego con un 10, que encontramos con Beltrán. Ugrinic es un 8 que puede jugar de 10; Dani Raba o Almeida son un diez puro y Diego López y Ramazani pueden jugar de 10. El caso es que Pepelu es más un 6 como Guido y normalmente jugamos con uno.

Thierry se ha vuelto a lesionar ¿Si le preguntasen lo renovaría?

Respondería pero quedaría en el ámbito privado.

Se acabaron las Fallas. ¿Quemaría algo Carlos Corberán de este Valencia?

Me gusta ver al Valencia CF con las cosas buenas que hace cada semana. Quitaría muchos minutos del último partido. Pero los dos anteriores dimos mucha entrega. Me quedo con eso y si tuviera que elegir algo de las Fallas me quedo con el manto de la Virgen. A todos nos gustaría que la vida fuera un camino de rosas, pero luego es de espinas. Eso es la vida y eso es el pueblo valenciano.

¿Dará continuidad al once de Oviedo?

Cada partido lo planteamos de forma individual más allá de si juega uno u otro. Pero tengo la máxima confianza en que los que jugaron el otro día hicieran mejor partido.

Se habla de la exigencia del Valencia CF. Entiende la frustración de que otros rivales sí hablen de objetivos

No creo que ningún aficionado del Valencia CF esté satisfecho si el entrenador dice que hay que ganar cada partido y no lo hace.

La frustración en el Valencia CF no es por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Se sienten dolido con su entrenador, con su equipo. Las palabras no ocultan el sentimiento que es ganar. Personalidad, carácter, valentía tiene que ver con eso.