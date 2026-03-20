David Torres 20 MAR 2026 - 10:29h.

La enfermería del Sevilla se queda casi vacía

A pesar de que no pierde desde 2021, apenas ha ganado tres veces en dos décadas

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ValenciaEl Valencia CF, todavía sin la salvación asegurada, visita al Sevilla FC este sábado necesitado de puntos y de recuperar sensaciones tras el pésimo choque contra el Oviedo, colista de Primera, y que le ha condenado a despedirse casi de forma matemática de sus opciones europeas.

Así, el conjunto de Carlos Corberán afronta esta jornada un exigente desplazamiento al Ramón Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla FC en la jornada 29 de LaLiga, un escenario históricamente complicado para el conjunto blanquinegro pese a que no cae allí desde 2021. Sin embargo, los números reflejan la dificultad del reto: apenas tres victorias en las últimas dos décadas en feudo hispalense, con el empate como desenlace más reciente y habitual.

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Así le fue al Valencia CF en Sevilla: Guerra y Marcelino

Desde la campaña 2004-05, el balance del Valencia en Nervión deja seis empates, doce derrotas y solo tres triunfos. La última alegría valencianista llegó hace dos temporadas, en el estreno liguero, cuando el equipo dirigido por Rubén Baraja se impuso por 1-2 gracias a un tanto agónico de Javi Guerra en el minuto 88.

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Las otras dos victorias de los últimos años datan de las temporadas 2017-18 y 2018-19, ambas bajo la dirección de Marcelino García Toral (ex del Sevilla). En la primera, un doblete de Rodrigo selló un contundente 0-2, mientras que en la siguiente campaña un penalti transformado por Dani Parejo dio el triunfo por la mínima (0-1). En contraste, de las doce derrotas sufridas en este periodo, el Valencia se quedó sin ver portería en ocho de ellas.

El último Sevilla - Valencia CF: acabó como colista

El precedente más cercano en el Sánchez-Pizjuán se remonta al 11 de enero de 2025, en la jornada 19 del pasado campeonato. Aquel día, el Valencia llegaba en una situación delicada, ya con Corberán, penúltimo con 12 puntos, frente a un Sevilla que ocupaba la decimotercera plaza con 22. El encuentro, marcado por la igualdad y la falta de brillo, terminó en tablas después de que Adrià Pedrosa rescatara un punto para los locales en el tiempo añadido (minuto 93).

El conjunto valencianista se había adelantado previamente con un gol de Luis Rioja pasada la hora de juego, pero el empate final, unido a la victoria del Valladolid frente al Betis, dejó a los de Mestalla como colistas de la clasificación.

En aquel choque, el Sevilla formó con Nyland; Carmona (Juanlu Sánchez), Badé, Gudelj, Kike Salas (Pedrosa); Agoumé (Rubén Vargas), Sambi, Sow (Idumbo); Lukebakio, Saúl (Peque) e Isaac.

Por su parte, el Valencia alineó a Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Tárrega, Gayà (Yarek); Barrenechea (Jesús Vázquez), Javi Guerra; Diego López (Sergi Canós), Luis Rioja, Almeida (Pepelu) y Hugo Duro (Sadiq).

Pero repasando las estadísticas completas, en el cómputo global, el historial liguero en el Sánchez-Pizjuán refleja la superioridad sevillista: 45 victorias locales por 18 empates y 17 triunfos para el Valencia en un total de 80 enfrentamientos. Es un clasicazo de LALIGA que dejará tocado a uno de los dos contendientes pues ambos llegan en horas bajas y lejos de los laureles que lucieron a principios de siglo.