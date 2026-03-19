Basilio García Sevilla, 19 MAR 2026 - 12:51h.

Almeyda podrá contar con 22 de las 23 fichas del primer equipo

Rubén Vargas, de la lesión a la selección

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Tras muchos meses de desasosiego, el Sevilla FC puede respirar con respecto a las lesiones. No del todo, ya que Marcao no volverá a jugar en esta temporada y a Peque no se le espera hasta después del parón, pero lo cierto es que en pocas ocasiones Matías Almeyda ha tenido la oportunidad de disponer de tantos futbolistas para un partido.

El sábado, a las 21.00 horas, visita el Valencia CF el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y el técnico argentino, que cumplirá su penúltimo partido de sanción, podrá contar con hasta 22 de los 23 jugadores de la primera plantilla -Marcao ya no tiene ficha-, aliñando la convocatoria con canteranos que ya se han convertido en habituales como Oso, sobre todo, y otros como Andrés Castrín, Alberto Flores o Manu Bueno.

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Este jueves, en la penúltima sesión de la semana, tanto Odysseas Vlachodimos como Kike Salas han vuelto a participar con total normalidad, por lo que se apuntan al transcendental partido del sábado ante el Valencia. Además, Almeyda no perdió a nadie por sanción el pasado fin de semana. Agoumé, Azpilicueta, Carmona e Isaac Romero están apercibidos, pero de momento podrán estar ante los che.

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El estado de los recién recuperados

Con todo, la principal duda de cara al sábado es si los jugadores que acaban de recuperarse de sus lesiones están para salir de inicio. Kike Salas ha acortado los plazos de forma notable, y lo que parecía que iba a ser una convalecencia de dos o tres semanas se ha quedado únicamente en una. Odysseas, no obstante, solo se ausentó por cuestión de cargas en la sesión del martes, trabajando con normalidad de ahí en adelante.

Además, Rubén Vargas volvió a jugar el pasado domingo en el Camp Nou, completando toda la segunda mitad, pero se anda con pies de plomo con el suizo, que recayó en enero tras un mes y medio fuera de combate y no se puede permitir una nueva lesión. Por el Sevilla y por él mismo, ya que se estaría jugando ya su presencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.