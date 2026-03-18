Pepe Jiménez Sevilla, 18 MAR 2026 - 18:21h.

El valor de Oso 'explota' tras su salto a la élite con el Sevilla

LALIGA le nomina entre los mejores sub 23 del mes de marzo

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Todas las miradas se centran en Oso. El jugador del Sevilla, a base de ímpetu, valentía y resistencia, se ha presentado en el tramo final de la temporada como uno de los futbolistas más importantes del equipo de Matías Almeyda y su rendimiento, evidente, no ha pasado desapercibido. Mientras la entidad blanquirroja trabaja en su renovación, LALIGA le coloca entre los mejores sub 23 del campeonato.

Su gol en el Camp Nou le confirmó como la gran sensación sevillista y este miércoles LALIGA ha anunciado a los nominados a los premios del mes de marzo y Oso se ha colado entre los futbolistas nominados al galardón en la categoría sub 23.

Junto a Arda Guler (Real Madrid), Echeverri (Girona), Pau Navarro (Villarreal) y Víctor Muñoz (Osasuna), el jugador del Sevilla pelea por esta distinción que decidirán los seguidores del fútbol español a través de esta encuesta.

El premio, que dependerá de los aficionados que voten en la citada encuesta, sería un impulso más para un futbolista que ha sorprendido a propios y a extraños con su irrupción en la élite y que ahora, además, se enfrentará al primer equipo contra el que brilló este año en Primera, el Valencia.

La explosión de Oso aumenta su valor de mercado

Tal ha sido su explosión, que según al web especializada en valores de mercado Transfermarkt, el ex del filial ya ha duplicado (y más) su valor de mercado.

Según la citada web, el valor de mercado de Oso se coloca actualmente en los cinco millones de euros, más del doble de lo que se marcaba a finales del pasado año (2M) cuando su nombre no había aún destacado demasiado en el primer equipo.

Números que no hacen más que reforzar la necesidad (y la obligación) de cerrar una renovación que podría ser muy beneficiosa para todas las partes implicadas.