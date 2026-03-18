Monchi: "¿Volver al Sevilla FC? No creo"
"Ahora mismo solo tengo la cabeza en el San Fernando y este escudo va por delante"
El futuro institucional del Sevilla FC sigue siendo toda una incertidumbre. El grupo Five Eleven Capital sigue siendo a estas horas la mejor posicionada para comprar la mayoría de acciones del club, dado que acordó con las grandes familias un periodo de exclusividad para estudiar la viabilidad económica de la operación. Hace unos días Martin Ink, socio de Sergio Ramos, mostraba su optimismo por poder materializar la compra, aunque por el momento no hay muchas más noticias al respecto. Por detrás emerge la famosa tercera vía, liderada por Lappí y Fede Quintero, aunque su oferta dista bastante en lo económico. Sea como fuere, el sevillismo coincide en una cosa: el que venga debería llegar de la mano de Monchi, aunque este sigue sin tenerlo claro.
El director deportivo, ahora presidente del San Fernando, también es socio de René Ramos, hermano de Sergio, por lo que son varios los vínculos que podrían unirle a esa vía. Monchi fue cuestionado sobre la posibilidad de entrar con ellos en el Sevilla FC en su entrevista para Estadio Deportivo, aunque por el momento no se moja sobre ello.
"Tenemos claro que nuestra vinculación a día de hoy es el del San Fernando. La mayoría de las cosas que sé de la posible compra (de Sergio Ramos) lo sé a través de los medios de comunicación. René me ha comentado que lo que ya yo sabía, porque no creo que sea bueno que me meta ahí, ya que son cosas totalmente compartimentales. San Fernando es una cosa y Sevilla otra. Me imagino que, si algún día lo compran, antes de que me entere por la prensa, pues me lo dirá, más que nada por mi condición de sevillista. De verdad que no tengo una información privilegiada. De hecho, le he dicho muchas veces "illo que estás en Sevilla, dímelo". No estoy al día de la compra, sé lo que sé, lo que sabéis vosotros, que hay una auditoría abierta y que están esperando para ver si eso va para adelante", argumentaba el ex del Aston Villa.
A renglón seguido, la pregunta era clara. ¿Volverá Monchi al Sevilla? Esta era su respuesta:
"No me han preguntado nunca ni me han dicho nunca si iba a volver. Ya lo he dicho por activa y por pasiva. Ahora mismo solo tengo cabeza para el San Fernando, solo. No tengo para otra cosa porque sería injusto con mucha gente que está muy ilusionada con el proyecto. ¿Voy a volver al Sevilla? No sé, no creo, pero no lo sé al 100%, ya que no sé lo que va a pasar dentro de cinco años o seis años, no soy capaz de dibujar ese escenario. En cualquier situación que me pueda plantear de futuro, ya sea el Sevilla u otro equipo, tiene que estar el San Fernando. En esa ecuación el San Fernando tiene que estar siempre. Siempre. Creo que soy muy claro".
Monchi insistía, por activa y por pasiva, que el San Fernando es su prioridad: "Como no sé primero si el Sevilla lo va a comprar Sergio, si Sergio cuando lo compre va a pensar en mí, si me va a llamar... Desde que me fui del Aston Villa, me han llamado, no digo muchos clubes para ser egocéntrico, pero me ha llamado clubes y no he abierto la puerta. ¿Al Sevilla le abriría la puerta? Sería distinto, pero no significa que fuera a decir sí. Significa solamente que escucharía, pero esto que está aquí, este escudo, tiene que estar encima de la mesa en cualquier cosa que piense del futuro, siempre".
Tampoco tiene claro si lo haría como director deportivo, respetando lo que hay actualmente: "Hay un magnífico profesional, que es Antonio Cordón, al que todos tenemos que respetar. Tiene un currículum importante, eso es importante. Aparte de Monchi, hay un montón de directores deportivos, no tiene que ser todo Monchi. Está Antonio Cordón, que es un magnífico profesional y que tiene un currículum magnífico. Imaginaros que Antonio se quiere ir o no cuenta... Hay más gente, no todo tiene que ser Monchi. Mi etapa en el Sevilla ya ha pasado, ya he hecho lo que tenía que hacer, habrá gente que esté más contenta y menos contenta, más satisfecha y menos satisfecha... Es bueno también desintoxicarse un poco de Monchi. Está en otro proyecto, muy humilde, en el que está contento y no todo el tiempo es si va a volver o no va a volver. Ya es pasado. Vamos a apoyar a la gente que está actualmente, que es muy buen profesional, y los que vengan nuevos, si viene alguien, decidirán. Hay mucho más vida después de Monchi".