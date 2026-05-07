Varios jugadores han rendido por debajo del nivel esperado y podrían salir en el próximo mercado

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El Atlético de Madrid ha cerrado una de las temporadas más difíciles de calificar de su historia reciente. Decepcionante en LaLiga, donde aún quedan cuatro jornadas para concluir el campeonato, y rozando la gloria tanto en la Champions League como en la Copa del Rey. Al equipo rojiblanco le faltaron fuerzas, le faltó fe y, sobre todo, le faltó profundidad de banquillo tanto en Londres como en la final copera, así como otros muchos momentos del curso. Una falta de profundidad que deja a muchos jugadores señalados.

Hay tres que quedan muy tocados respecto al futuro: José María Giménez, Clément Lenglet y Thiago Almada. El charrúa, una vez más, ha estado medio curso lesionado sin que se dieran muchos detalles de su situación física, incapaz además de dar un paso hacia la titularidad cuando ha estado disponible. Lenglet, que firmó el pasado verano hasta 2028, ha rendido a un nivel insuficiente cada vez que le ha tocado jugar, quedando especialmente señalado en aquel partido de vuelta de Champions ante el Barça. Y en cuanto a Almada, se ha convertido en el fichaje más decepcionante del curso, pues ha acabado completamente desconectado del equipo tanto a nivel mental como futbolístico, con su expulsión en Elche como mejor resumen de este primer ejercicio en rojiblanco.

El caso es que los tres tienen contrato, por lo que sus salidas no sería ni mucho menos sencillas. Giménez podría marcharse con algo más de facilidad si así lo desea, pues lleva una década defendiendo los colores rojiblancos. Con Lenglet y Almada, que acaban de llegar, todo dependerá de posibles ofertas.

Más señalados en el Atlético de Madrid

Pero estos tres no son los únicos. Otro fichaje que tampoco ha rendido al nivel esperado es Álex Baena. Ha quedado bastante señalado en partidos importantes y él mismo ha llegado a admitir que está en un año "de adaptación". Por su condición de 'fichaje estrella', todo invita a pensar que tendrá una segunda oportunidad el próximo ejercicio.

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En esa lista de jugadores que han dejado muchas aparecen también Nico González, Robin le Normand, Nahuel Molina, Alexander Sorloth e incluso Jan Oblak. Todos con casos muy particulares, pero con un futuro lleno de incertidumbre.

Nico, cedido desde la Juventus, no cumplirá su cláusula de compra automática y en teoría debe regresar a Turín, aunque la idea del Atlético apunta a negociar con los italianos una posible compra por un precio muy inferior al marcado en un principio.

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Nahuel Molina arrancó el curso como uno de los grandes señalados, pero se ha ido entonando conforme pasaban las semanas. Pasó de cumplir a incluso sobresalir en citas importantes, como aquel duelo ante el Barça. Acaba contrato en 2027, por lo que el plan podría pasar por ampliar su contrato o buscar una oferta para salir.

Le Normand ha sido un mar de dudas a lo largo de los últimos meses. Si bien es cierto que en los últimos partidos ha subido su nivel, siendo titular en algunas citas importantes, la sensación general es que no es un central fiable y que le falta continuidad. Tiene contrato hasta 2029, por lo que su salida estaría condicionada a posibles ofertas.

Sorloth ha sido una montaña rusa. Capaz de lo peor y de lo mejor, de marcar tres goles en un partido y fallar tres ocasiones claras en el siguiente. Una vez más, acabará el ejercicio con números aceptables, pero también ha dejado claro que no le da para ser titular en este Atlético de Madrid.

Y en cuanto a Oblak, con 33 años y contrato hasta 2028, se trata de la primera vez que se ha generado cierto debate entre la afición, sobre todo ante el buen nivel que ha demostrado Juan Musso cada vez que le ha tocado jugar. No se descarta que pueda estar ante sus últimos partidos como rojiblanco.

A esta ecuación hay que sumar la salida confirmada de Antoine Griezmann, que se marchará a la MLS el próximo verano y se despedirá de su afición ante el Girona. Y queda en el aire también el futuro de Koke Resurrección, que acaba contrato a final de curso y dejó en el aire su continuidad tras caer en Londres.