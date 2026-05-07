Diego Páez de Roque 07 MAY 2026 - 09:42h.

Julián Álvarez pidió el cambio en el Emirates Stadium

El Atlético emite una queja a la UEFA contra Daniel Siebert con tres grandes polémicas

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El Atlético de Madrid dio prácticamente por concluida su temporada al caer eliminado de la Champions League contra el Arsenal. A los de Diego Pablo Simeone únicamente pelearán por intentar arrebatarle el tercer puesto de LALIGA al Villarreal, aunque no tendrá repercusión en el futuro.

Los rojiblancos han vivido un año ilusionante que no pudieron culminar con ningún título. En el Emirates Stadium, se quedaron a un gol de llevar el partido a la prórroga, pero se complicó al no poder contar en los últimos minutos con su mejor delantero.

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Julián Álvarez llegó a Londres entre algodones. El golpe que sufrió en el partido de ida le mantuvo en duda hasta el final, probándose en el Emirates el día previo al choque. Finalmente, llegó a tiempo para partir como titular, aunque esas molestias terminaron apareciendo impidiéndole, lastimosamente, terminar uno de los partidos más importantes de la temporada.

El motivo real del cambio de Julián Álvarez

A partir del minuto 60, Julián Álvarez comenzó a mostrarse más renqueante con su lesión. Las cámaras enfocaron al delantero argentino, que empezó a cojear ostensiblemente hasta que terminó pidiendo el cambio. Muchos aficionados pensaron que, como llegaba con las molestias del encuentro de ida, el esfuerzo realizado en el Emirates Stadium le hicieron parar.

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Sin embargo, Gastón Edul, uno de los periodistas más reputados de Argentina, ha dado más detalles de su sustitución. "Pidió el cambio porque sufrió un golpe en el tobillo que tenía sentido hace una semana", contó en su cuenta de X. Quién sabe si Julián Álvarez no hubiese sufrido ese golpe, hubiese continuado jugando y el desenlace del partido hubiera sido otro.

Además, el periodista argentino dio más detalles acerca de su lesión, tranquilizando tanto al Atlético de Madrid de cara a los últimos partidos de la temporada como a la Selección Argentina para el próximo Mundial que tendrá lugar este verano. "Julián Álvarez no tiene lesión nueva ni se agravó la anterior. Hace reposo y se recupera", mencionó.