El minuto de infarto en el Elche - Atlético

Jorge Morán 22 ABR 2026 - 20:03h.

Se vivió de todo durante un minuto en el Martínez Valero

Alineaciones confirmadas de Elche y el Atlético de Madrid en LALIGA

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Primera mitad de locura en el Elche vs Atlético. Un encuentro que estuvo marcado desde el principio por la alineación de Simeone, con suplentes y canteranos, y que empezó con seis minutos de retraso por la falta de comunicación del colegiado con el VAR. Pero si hay algo que destacar, es todo lo ocurrido en un minuto de juego de infarto en el Martínez Valero.

Con tan sólo diez minutos de juego, Nico González ya demostró que iba a ser importante. El argentino se deshizo de dos defensores y conectó con un Rodrigo Mendoza que le dejó solo con un toque de tacón. El extremo rojiblanco no falló y anotó su cuarto gol, demostrando que quiere seguir en el Atlético de Madrid.

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Tan sólo ocho minutos después llegó la respuesta del Elche. En una jugada con varios rechaces, Tete Morente peinó la pelota para dejar sólo a Affengruber, que llegó antes que Jan Oblak para poner el empate en el marcador.

La autoexpulsión de Thiago Almada

El central del Elche volvió a ser protagonista en el minuto 32. Affengruber llegó con gran intensidad para robar la pelota a Thiago Almada, que se la jugó de espaldas y en su propia área. Para el argentino la entrada del defensor había sido falta, lo que hizo que dejara una imagen inexplicable mientras protestaba al colegiado.

Lejos de luchar por recuperar el balón, Almada abandonó la pelota y agarró de la camiseta al central del Elche. Una acción que supuso la tarjeta roja para Thiago y un penalti para los locales. André Silva no falló y dio esperanzas a los suyos.. pero sólo por unos segundos.

Nico González y la ayuda del VAR

En la siguiente jugada y cuando todavía el Elche celebraba su segundo gol, volvió a aparecer Nico González. El argentino fue el más rápido de todos, llegando con la cabeza a una pelota que parecía marcharse por la línea de fondo y que le permitió pisar área.

Nico González, que se vistió de Maradona en esta tarde de miércoles, regateó a Dituro con un sombrerito y remató de cabeza hacia la portería. Aunque Affengruber consiguió llegar, el VAR señaló que la pelota había entrado, lo que supuso el empate del Atlético.