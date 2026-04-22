Jorge Morán 22 ABR 2026 - 17:39h.

Estos son los elegidos por Eder Sarabia y Simeone

La Unión Internacional de Peñas del Atleti va a tomar medidas legales por la organización de la final de Copa en la Cartuja

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Partido de vida o muerte para el Elche ante un Atlético de Madrid con la cabeza más en Champions League que en LALIGA. Un encuentro marcado por la polémica debido a la convocatoria de Simeone, con hasta nueve canteranos que ha provocado que veamos un once más distinto al habitual. Algo que no ha gustado nada entre los que se juegan el descenso, que ven como los rojiblancos repiten lo ocurrido en Sevilla.

Sarabia con todo ante el Atlético

Lo que no cambia en el Elche es el dueño de la portería, donde Dituro sigue haciéndose con el puesto por delante de Iñaki Peña. En la defensa, como tres centrales, Sangaré, Affengruber y Petrot. Por delante Gonzalo Villar estará en el pivote con Febas y Neto en sus costados.

Las bandas serán para Tete Morente y Valera, que serán muy importantes tanto en ataque como en defensa. Arriba, la dupla de delanteros formada por Rafa Mir y André Silva.

Alineación del Elche: Dituro; Sangaré, Affengruber, Petrot; Tete Morante, G. Villar, Febas, M, Neto, Valera; Rafa Mir y André Silva.

Revolución en el once de Simeone

Con la mente puesta en el Arsenal sale el Atlético ante el Elche. Y más con el doble partido de esta semana. Jan Oblak es una de las principales novedades, sustituyendo a Juan Musso en el once. En la defensa, los canteranos Boñar y Julio Díaz serán los laterales, con Le Normand y el cuestionado Lenglet como pareja de centrales.

Rodrigo Mendoza volverá a verse las caras con sus ex compañeros del Elche en un centro del campo en el que también estarán Obed Vargas y Johnny Cardoso. Arriba, como tres futbolistas de ataque pero sin posiciones fijas, Thiago Almada, Álex Baena y Nico González.

Alineación del Atlético de Madrid: Oblak; Boñar, Pubill, Lenglet, Julio Díaz; Mendoza, Cardoso, O. Vargas; Almada, Baena, Nico G.