Según el alcalde, será "el mejor complejo de ocio, educación y deporte de Europa"

Recrean la posible nueva fachada del Metropolitano: el Atlético ya trabaja en las obras

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El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este martes su nuevo proyecto para dar vida al Centro Acuático, abandonado junto al Metropolitano desde que la capital se quedó sin posibilidad de albergar los Juegos Olímpicos. Además de construir la Ciudad del Deporte alrededor del estadio, el consistorio ha anunciado también que levantará un auditorio con capacidad para 21.000 espectadores y un campus universitario.

"Madrid contará con el mejor complejo de ocio, educación y deporte de Europa", ha escrito José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, a través de sus redes sociales. Junto a su publicación, un vídeo en el que muestra el proyecto para recuperar el edificio, "con 67.000 metros cuadrados gracias a la colaboración público-privada, con auditorio, campus docente y un centro deportivo para los vecinos".

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La empresa Live Nation explotará el nuevo auditorio, pensado para acoger conciertos y eventos culturales y que se levantará en una esplanada actualmente vacía. Además, el centro acuático abandonado se transformará en un campus de la Universidad Alfonso X El Sabio, con capacidad para más de 2.300 estudiantes. También se estima la construcción de un espacio deportivo de la cadena GoFit, piscina incluida.

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El presupuesto superará los 360 millones de euros y, según Almeida, las obras "arrancarán próximamente". No ha dado un plazo concreto de inicio, pero el alcalde asegura que "se extenderán previsiblemente hasta finales de 2030".

El auditorio junto al Metropolitano y la Ciudad del Deporte del Atlético

Cabe recordar que el Atlético de Madrid también está inmerso en la construcción de la Ciudad del Deporte en el entorno del Metropolitano. Un proyecto que ya se ha iniciado y que incluye un Centro de Alto Rendimiento pensado para los equipos profesionales del club rojiblanco y un pequeño estadio para el filial y el equipo femenino, así como pistas deportivas de carácter público para los ciudadanos del barrio. Además, también se construirá una piscina de olas, un mini campo de golf y una zona comercial.

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Según explicó Miguel Ángel Gil Marín el pasado mes de septiembre, la idea es que los complejos de surf y golf están terminados entre septiembre y diciembre de 2026 y que la Ciudad del Deporte esté finalizada antes de mayo de 2027, fecha en la que el Metropolitano acogerá la final de la Champions League por segunda vez en su historia.