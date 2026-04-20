La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla da luz verde al nuevo Sánchez-Pizjuán

Basilio García Sevilla, 20 ABR 2026 - 15:49h.

Un paso casi definitivo para que comiencen las obras en el estadio nervionense

El lunes, día clave para el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán

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Nuevos pasos hacia adelante para el nuevo estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Este lunes, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el Estudio de Ordenación presentado por el Sevilla FC de forma inicial, el documento en el que el club nervionense recoge todos los detalles de la operación urbanística mediante la cual se ampliará el recinto sevillista, a cambio de una serie de espacios aledaños a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, que serán cedidos a la ciudad.

Así las cosas, el Sevilla ya tiene el primer visto bueno para desarrollar su propuesta, y una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local, tendrá que pasar por el pleno del Ayuntamiento, que lo refrendará de manera definitiva en las próximas semanas, dando fin al proceso en el que está inmerso el gobierno municipal.

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Como se esperaba, este visto bueno se ha producido entre Semana Santa y Feria, concretamente en el día en el que se produce el alumbrado en el Real de la Feria. El proyecto H¡ha sido redactado por IDOM Consulting, bajo la dirección de los arquitectos César Azcárate y Diego Rodríguez.

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La contraprestación del Sevilla a la ciudad

Para la puesta en marcha del proyecto, el Sevilla necesita una ampliación de la huella del estadio, aprovechando los espacios públicos que hay junto al estadio actual. Eso incluiría un cambio de calificación de parte de la zona verde que rodea al coliseo sevillista.

A cambio, el Sevilla cedería una futura parcela bajo rasante totalmente construida y libre de cargas, que sería usada como aparcamiento público. Se materializarían así los derechos patrimoniales municipales y el 10 por ciento de la participación que corresponde al Consistorio, que asciende a más de 3,6 millones de euros.

Además, el club compensaría esta pérdida de espacio de zona verde, con la cesión de una superficie de más de 10.000 metros cuadrados de la actual Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en concreto en la zona norte de la instalación sevillista. El Ayuntamiento entiende que sería más pertinente ampliar las zonas verdes en esas latitudes del término municipal, debido a la expansión de la ciudad a través de su sector sureste.