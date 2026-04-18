Pepe Jiménez Sevilla, 18 ABR 2026 - 11:54h.

Las claves del acuerdo del Sevilla con Urbanismo para el nuevo Sánchez-Pizjuán

El Ayuntamiento aprobará este lunes el Estudio de Ordenación del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán

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El Sevilla, de manera paralela a los términos deportivos e incluso a la posible venta de la entidad, continúa trabajando en el futuro del club. Con la permanencia aún en juego, en el equipo se trabaja en el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán y este lunes llega un nuevo día clave para la construcción.

Porque como ha comentado El Correo de Andalucía, el Ayuntamiento aprobará este lunes, de forma inicial, a través de la Junta de Gobierno Local, el Estudio de Ordenación que fue presentado hace un mes. Este nuevo paso era imprescindible para seguir con los plazos estimados en el Sevilla y aunque pueda parecer un simple formalismo, es un requisito muy necesario.

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Como comentábamos hace semanas, para la puesta en marcha de la construcción, el Sevilla necesita ampliar la huella del estadio aprovechando los espacios públicos existentes alrededor de su hogar actual, cambiadno la calificación de la zona verde -algo que ha despertado cierta polémica en los últimos días-.

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En consecuencia, el Sevilla cederá una futura parcela bajo rasante totalmente construida y libre de cargas que sería usada, en principio, como aparcamiento público, adem´s del 10% de la participación que corresponde al Consistorio, colocándose en una cifra superior a los tres millones de euros.

Igualmente, la entidad compensaría la pérdida de zonas verdes con la cesión de una superficie superior a los 10.000 metros cuadrados en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El Ayuntamiento entiende que sería más pertinente ampliar las zonas verdes en esas latitudes del término municipal, debido a la expansión de la ciudad a través de su sector sureste.

Una de las joyas de la corona del nuevo Sánchez-Pizjuán será la reurbanización de la explanada que linda con el Gol Sur, actualmente con un uso muy residual. Se trataría de una gran plaza pública que disfrutarían todos los sevillanos, y que contemplaría la construcción de locales comerciales y de ocio.