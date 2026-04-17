Asís Martín 17 ABR 2026 - 10:57h.

Patxi Salinas: "Que el Athletic acabe un partido sin vizcaínos claro que es muy significativo, muchísimo"

El 'Látigo' de Zarautz es el segundo fichaje más caro en la historia del Athletic solo por detrás de Iñigo Martínez

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BilbaoLas alarmas se han encendido en el Athletic Club. Ya no es solo que haya pitidos en San Mamés y que el equipo rojiblanco transmita malas sensaciones en su fútbol y con sus resultados. La junta gestora ha decido rebajar los precios para los tres últimos partidos en Bilbao y el entrenador, Ernesto Valverde, se ha lanzado al ruedo con un vídeo pidiendo unidad, comunión y no descuidarse ya que ningún equipo está exento de la posibilidad de descender de categoría.

Por eso, probablemente el departamento de comunicación del Athletic ha querido sacar este viernes a la sala de Prensa de Lezama a un peso pesado del vestuario y uno de los mejores jugadores, sino el mejor esta temporada, del equipo bilbaíno, Yuri Berchiche.

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Ernesto Valverde, sobre luchar por el descenso: "Desde el año 86 han pasado todos los equipos por Segunda División, salvo Athletic, Madrid y Barça, pero tenemos que hacer un ejercicio de humildad... a nosotros también nos podría pasar"

Yuri Berchiche saca la cara por la afición del Athletic Club tras los pitos en San Mamés

"El juego no está siendo bueno y entendemos que la gente esté enfadada con nosotros pero está en nuestras manos, a veces un toque de atención viene bien, nada que decir, la gente paga su entrada y si el espectáculo no gusta estamos expuestos a ello, no es agradable peor tengo cero quejas".

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"En un Sevilla o Valencia nos hubieran pitado mucho antes. Aquí en Bilbao la gente siempre nos apoya, sobre todo en los malos momentos, pero cuando llevas una temporada tan irregular y el juego no es bueno se cansan de lo que ven y lo expresaron en San Mamés y duele porque es tu afición, pero si te pita es que no estás haciendo las cosas bien".

La final ante el CA Osasuna de Alessio Lisci del martes en Bilbao

El Látigo de Zarautz ha expresado ante los periodistas que "queremos aspirar a ir a Europa pero no nos acercamos y en cambio sí se acercan los de abajo a nosotros; intento ser positivo, soy ambicioso y para eso vine al Athletic pero ahora la realidad es otra", dijo.

"Lo bueno es que Europa sigue a dos partidos y todo es posible pero hay que echar un ojo a lo que viene por debajo, hay que ser más fuertes que nunca y remar en la misma dirección, si ganamos a Osasuna todo se verá de otra forma. El de Osasuna es un partido vital, si ganas te metes a pelear por arriba y si no pues miras hacia abajo, hay que remar entre todos en los 7 partidos que nos quedan, al acabar ya se pondrán las notas para todos" asume Yuri.

Los navarros dan mucha guerra en San Mamés...

"Hay que romper la estadística con ellos, pero este partido es importante para los dos, es una final, nos sacan sólo un punto pero nosotros jugamos en casa y este equipo se caracteriza por sacar la cabeza cuando hay problemas y el martes creo que los puntos se quedarán en Bilbao".

"Los jóvenes del equipo han vivido todo lo bueno y no han vivido una situación tan comprometida pero les veo capaces de hacer su trabajo bien, son chicos responsables y van a aportar todo para salir de este bache" cerraba Yuri Berchiche en Lezama en su rol de veterano del vestuario bilbaíno.