Asís Martín 16 ABR 2026 - 09:48h.

Patxi Salinas y su museo del fútbol: “Tengo hasta 1.000 camisetas”

Repasamos con el exjugador el mal momento del Athletic y el trabajo de cantera en Lezama

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BilbaoSemana calentita en Vigo donde el Real Club Celta de Claudio Giráldez necesita un milagro para remontar al Friburgo en la UEFA Europa League. A ese partido en Balaídos va a acudir en persona el bilbaíno Patxi Salinas, exjugador de los celestes y del Athletic Club con el que hemos hablado en ElDesmarque Bizkaia para afrontar las diferentes cuestiones, por desgracia, muchas y calientes, que rodean actualmente al conjunto de San Mamés.

"Ya sabes que cuando no se gana sale a la luz todo lo que cuando vences está como tapado" desliza el de San Adrián que recientemente fue objeto de un espectacular reportaje en su domicilio por parte de ElDesmarque, ante la locura de colección de camisetas de futbolistas famosos que posee.

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Tras la derrota ante el Villarreal de Marcelino cómo se ha calentado el ambiente en Bilbao...

"La gente ha empezado a ponerse no nerviosa pero sí preocupada, al ser un año en el que había mucha ilusión con la Champions tras venir de una temporada espectacular. Pero caes en Bilbao con el Sporting y con la Real Sociedad en Copa y ves que en LaLiga vas decayendo y el mensaje que veo es más el de mirar hacia abajo que hacia arriba, el de decir que no estamos salvados… entonces ves un mensaje negativo y cuando todos estábamos esperando jugar en Europa de pronto estamos peleando para no bajar".

Temporada complicada del Athletic, ¿ves peligro real de descenso?

"No, ninguno. Absolutamente ninguno, hace falta un partido pero claro como la gente ve que no se gana y hasta el propio entrenador ha mandado un mensaje de que los de abajo están muy cerca y de que no estamos librados… Pero yo lo descarto al 100% porque hay muchísimas plantillas peores que la nuestra y muchos equipos que están más abajo".

Pero se sigue hablando de Europa, da la sensación de que nos hemos ido recalculando la ruta como un GPS…

"Ya sabes que cuando las cosas no van bien empieza a salir todo a la luz. Que si hay problemas, que si la baja forma de uno u otro jugador, que si los fichajes o las renovaciones. El presupuesto del Athletic es alto y es una plantilla de las mejores de la liga hecha para estar entre los seis primeros. Nosotros por plantilla, presupuesto y afición tenemos que pelear por estar el quinto o el sexto cada temporada. Tenemos todo para entrar en Europa pero la gente está decepcionada del juego y los malos resultados".

En Montilivi el Athletic acabó sin ningún vizcaíno sobre el césped, ¿un dato anecdótico o quiere decir algo?

"Hombre, nos quiere decir mucho, pero mucho muchísimo… es muy significativo que un club siempre lleno de vizcaínos como el Athletic acabe en Girona sin ninguno sobre el campo. Hay que buscar siempre el porqué de las cosas y no tener miedo a afrontar la verdad".

Una duda, en cuanto a metodología de Lezama: ¿por qué cuesta tanto encontrar o formar un lateral izquierdo o un delantero específico?

"Que salgan jugadores es algo que va por rachas. Siempre hemos tenido la suerte de contar con algunos de los mejores porteros de Europa y luego, sin embargo, hay otras posiciones particulares donde nos cuesta más, pero toda la historia hemos generado buenos delanteros y en el tema de los laterales derechos pues los que gestionan también deciden quién sale o por quien se paga un dinero importante de fichaje".

En un filial como el Bilbao Athletic, ¿se obliga o sugiere la alineación de determinados jugadores en función de su proyección, salarios, etc…?

"A mí cuando he estado en Lezama nadie me ha impuesto jamás a un jugador. Subí a muchos jugadores del Basconia sabiendo que nos jugábamos la vida y fue al revés, tanto Rafa Alkorta como Blas Ziarreta me apoyaron y animaron en todo momento porque era yo quien me jugaba el cuello. Pero tampoco lo hubiera permitido por supuesto, a mí jamás en la vida nadie me ha dicho que tenga que jugar un futbolista u otro. Nunca jamás".