El banquillo del Athletic aguarda por Jon Uriarte con dos cabezas de serie: "Un acuerdo verbal"

Ángel Cotán 14 ABR 2026 - 17:36h.

El presidente aún no se ha pronunciado al respecto

El anuncio del adiós de Andoni Iraola en Inglaterra abre el apetito de la afición del Athletic: "Un honor"

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El Athletic Club no termina de salir de una espiral peligrosa en LALIGA EA Sports. Cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas mantienen al equipo rojiblanco con 38 puntos mientras el pelotón que lucha por eludir el descenso no deja de sumar. Ante Osasuna, y nuevamente en San Mamés, los leones buscarán la ansiada tranquilidad, hecho que se antoja clave para poder avanzar en otros asuntos de importancia como el que atiende al banquillo.

Desde que Ernesto Valverde anunciara su decisión, Jon Uriarte ha apostado por el silencio. El presidente respeta la histórica figura del actual técnico y no quiere desviar el foco, pero la realidad dice que están cocinándose movimientos.

El Txingurri oficializó su adiós y el casting se abrió. La vía nacional y extranjera se valoraban en Ibaigane, con dos cabezas de serie acaparando focos. A poco más de un mes para el final de la temporada, el nombre del futuro técnico de los leones se calienta.

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El banquillo del Athletic se calienta con dos cabezas de serie

El mandato de Jon Uriarte se ha caracterizado por una dificultad máxima en lo que a filtraciones se refiere. Sin embargo, es sabido que el Athletic se debate entre las opciones de Andoni Iraola y Edin Terzic. El primero de ellos ha despejado su futuro este mismo martes y cuenta con el plus de la casa, aunque se valora positivamente la influencia de entrenadores extranjeros en otros banquillos de LALIGA.

Las informaciones son dispares y no hay nada confirmado, aunque el periodista Matteo Moretto, especializado en materia de mercado, es tajante: "Andoni Iraola, como he contado en varias ocasiones, figura en la lista del Athletic Club, aunque Edin Terzić parece tener más posibilidades en estos momentos. Ya hay un acuerdo verbal entre Edin Terzić y el Athletic".

Ese acuerdo verbal no impediría un giro de guion, pues como informa el afamado periodista inglés Ben Jacobs, Iraola sigue siendo una opción de peso: "Las fuentes indican que Iraola aún no ha finalizado su próximo movimiento. Sin embargo, sigue siendo un candidato principal para el puesto en el Athletic Club, como se reveló en marzo". Iraola o Terzic, Terzic o Iraola... hagan sus apuestas.