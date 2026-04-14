Asís Martín 14 ABR 2026 - 12:59h.

Jon Uriarte va a empezar con una final su segundo mandato en el Athletic

El 'Ciervo' de Mendillorri no ha arrancado en esta temporada pésima del Athletic

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BilbaoPese a la insistencia del técnico Ernesto Valverde en apostar un partido tras otro por Iñaki Williams y Oihan Sancet, ambos son dos de los futbolistas más señalados por el entorno del Athletic Club en una temporada en la que prácticamente nada ha salido bien en la faceta deportiva.

Cuando los resultados no son favorables el clima se enrarece y más aún si un conjunto como el Athletic, que empezó la temporada disputando la UEFA Champions League, se aproxima peligrosamente a las plazas de descenso en la recta final de LALIGA en la que los conjuntos de abajo han empezado además a ganar partidos de forma preocupante.

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Más allá de las disquisiciones sobre los discursos del capitán al acabar los encuentros, la mayor parte de las críticas en esta campaña, aunque hay muchos futbolistas y gestores señalados lógicamente, se centran en el 'Ciervo' de Mendillorri.

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Un Oihan Sancet que lleva tan solo tres goles en el campeonato, dos de ellos de penalti, cinco tantos en total y que con ¡una asistencia en 34 partidos! está muy lejos de ser el jugador franquicia que se le presumía cuando firmó un extenso contrato hasta el año 2032.

Si Nico Williams tiene la excusa de una pubalgia que ha sido fatalmente gestionada por todas las partes y el equipo lo ha pagado, en el caso del mediapunta navarro no hay demasiado paraguas para la lluvia de críticas que padece y que, desde luego, no aminoran ganando torneos de póker.

Recientemente fue noticia la intervención en el programa Eup! de Kevin Doyle el loiutarra Aitor Larrazabal, uno de los futbolistas con más partidos en la historia de Athletic, y además responsable como coordinador de Lezama, en los tiempos de Josu Urrutia, que cargó contra Sancet comentando que "Oihan Sancet es un futbolista que nos hace mucha falta, pero llevo tiempo viendo que Sancet ha dejado de ser imprescindible para nosotros...".

"Encima ves de que aparte de que el equipo depende o más bien dependía de él de una manera importante, ahora el verle de inicio en el campo puede ser algo negativo para los compañeros. Es una pena, pero si a mi en verano me dicen para sacar a un jugador creo que era el momento, sin duda, para vender a Oihan Sancet. Pero sin duda, eh", deslizaba Larrazabal.

Pues esta semana se ha sumado al sector crítico, él también entrenador de fútbol Iñaki Pola, actualmente a los mandos del Padura, quien ha esgrimido en el plató de Durangaldeko Telebista que "es un Top 3 de la plantilla, pero ser futbolista en LALIGA es un privilegio y es totalmente inadmisible que un tío que cobra lo que cobre no pueda estar 9 meses sin salir".

"Como deportista de alto rendimiento dependes de tu estado físico aunque seas Dios, pero si participas el 50% del tiempo por un tema físico y te lesionas mucho pues luego no rindes al nivel que se espera por el club que te paga. Los jugadores profesionales se deben en cuerpo y alma durante esos 9 meses al Club, el resto es una milonga" ha manifestado Pola.

"Lo que es inadmisible es que llevamos dos años y medio mirando para otro lado, y ojalá me trague mis palabras, pero sinceramente creo que Oihan Sancet no va a volver a ser ni el 50% de lo que ha sido" comentaba el técnico vizcaíno

"Mercado tienen todos los jugadores del Athletic Club, hasta Oihan Sancet, porque hasta hemos colocado a Álvaro Djaló en Qatar, si hay que colocarlo a Sancet en Arabia Saudí para que paguen su alta ficha pues igual podremos usarlo sea para fichar o para invertir en que otros jugadores crezcan económicamente en el club" cerraba Iñaki Pola en la televisión de Durango.