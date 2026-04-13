Rajada de Javier Clemente sobre la filosofía del Athletic actual: "Se hacen trampillas, cantera vasca unas narices"

El equipo vizcaíno no termina de engancharse a la pelea por Europa y mira preocupado por el retrovisor

Compartir







BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde ha perdido este domingo en San Mamés frente al poderoso Villarreal CF de Marcelino García Toral y no sólo ha generado que se enciendan ya todas las alarmas a 6 puntos del descenso, sino que hubo pitada en la Catedral ya que los nervios han llegado a Bilbao.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas rojiblancos del duelo de la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS perdido por los leones entre los dos últimos inquilinos del banquillo local en la Catedral que terminaba con un marcador de (1-2) y una desazón importante entre los athleticzales.

Borja Conde

Dantesca derrota del Athletic en San Mamés frente a un Villarreal que fue dueño y señor del partido. El Athletic, un proyecto muerto. Sin ideas, sin juego, sin físico y sobre todo, sin un líder que dirija la nave. Valverde ha decidido dejar el mando con su círculo y fiel a su idea. Y dejando claro que no cuenta con Areso, con el que enseña la mano dura que no se ve con otros.

PUEDE INTERESARTE Insólito lo ocurrido en San Mamés: una bola de papel albal corta un ataque prometedor de Robert Navarro en el 88

Pero ni los jugadores creen en ello ni el sistema sorprende a nadie. El repaso táctico de Marcelino ha sido de aupa. Y si encima cometemos errores como el de Lekue en el 0-2, más grosero imposible, con el agravante de ser calcado al de la temporada pasada contra el Atlético de Madrid, apaga y vámonos. Pero en el banquillo del Athletic ya no hay soluciones.

Y los jugadores lo saben, como se ha visto en los corrillos formados cuando atendían a un lesionado Laporte. Terrible sensación de equipo absolutamente vacío. Sin juego interior, sin llegada y sin remate, y sin embargo, juegan los mismos y de la misma manera. Y aquí la solución no es insistir, sino cambiar cosas, sorprender al rival, planteamientos tácticos diversos. Y más trabajo en el balón parado, que una vez más, daba lástima verlo en San Mamés.

El ejercicio de impotencia continuó durante la segunda parte y solo con el triple cambio se empezaron a ver alguna sensación de al menos, autoestima y orgullo. Con esa fe que puso Yuri en un balón profundo centrado que remató a gol Guruzeta, el Athletic despertó ligeramente, aún cometiendo errores grotescos pero intentando empujar.

Y ahí ya entró en papel estelar el árbitro, que dio todo un recital y tan solo 4 minutos de descuento, con una atención médica, un gol, 2 intervenciones de VAR, 3 ventanas de cambio y un sinfín de perdidas de tiempo avisando con el reloj. Lamentable lo de este señor que ya la lío en Mallorca.

Pero ese árbol no impida ver el bosque en que el que se encuentra el Athletic, sumido en una crisis muy profunda, a 6 puntos del descenso, con los de abajo apretando y sin visos de ganar a nadie con este juego tan pobre, estos errores tan terribles, un calendario peligroso y una ausencia de soluciones que nos hunde la moral zurigorri y nos llena preocupaciones.

Raúl Guerrero

El Athletic se mete en un tremendo lio. Nueva derrota en San Mamés, y son muchas ya, ante un Villarreal que hizo lo justo para llevarse la victoria. Una contra de libro y un error infantil al borde del descanso destrozaban a un Athletic que maquillaba el resultado por medio de Guruzeta al final del partido. Otra derrota dura ante un Villarreal con muy buenos jugadores y que sabe muy bien lo que quiere de la mano de Marcelino.

Quizá no hemos merecido tanto castigo pero nuestros propios errores nos han matado en la primera parte en la que hemos perdido el partido. Enésima decepción de un Athletic que busca desesperadamente esos 42 puntos que dan la salvación, 6 puntos nos separan del descenso. Ahora toca parón y después nos espera Osasuna, otra plaza jodida que torear...

Potxolo Artaburuak

El Athletic se mete en problemas por su inoperancia y por sus errores infantiles, tras otra derrota que nos hace ya mirar hacia abajo en la clasificación, y con la horrible sensación de que este equipo, que es un auténtico cadáver andante que no va a ser capaz de ganar a nadie de aquí a final de temporada.

Y lo peor de todo no es que nos ganen, sino que nosotros solitos perdemos los partidos por 'jugar' con una mezcla de apatía, desinterés, indolencia y desidia.

Cierto es que tras ir al descanso perdiendo cero a dos, el equipo ha salido tras el descanso con una relativa dosis de perseverancia sobre la portería de 'los amarillos' que ha servido para recortar distancia en el marcador, pero el daño y estaba hecho, y otros tres puntos que vuelan de San Mamés, llenando de angustia a la parroquia zurigorri.

Por cierto, jornada 'retro' sin escudo visible en la camiseta sumándose a la total perdida de identidad de este equipo.

Carmelo Rodrigo

Nueva derrota rojiblanca en esta Liga. Tal vez lo peor de todo esto no sea la derrota en sí, que lo es, sino también que el Villarreal no ha tenido que hacer una exhibición futbolística para ganarnos, al igual que ocurrió en Getafe, Girona... y que transmitimos una sensación de impotencia tal que es percibida por los rivales, y pasa lo que pasa.

Aunque matemáticamente las probabilidades de meterse en Europa siguen ahí, la cantidad de equipos que van a estar en la pelea hace presagiar que este año no toca, con las consecuencias que acarrea, y no hablo solo del aspecto deportivo. Vaya temporada...

Borja Osorio

Caída en picado y además previsible. Este equipo va cuesta abajo y sin frenos y los números son aterradores, un Villarreal que tiene un plan y una idea clara de juego ha sido muy superior a un equipo rojiblanco sin ideas, sin juego y previsible en todas sus acciones, jugando lento y horizontal con muchos pases atrás mientras el submarino amarillo capitaneado por Marcelino y un omnipresente y sublime, Gerard Moreno, defiende en bloque y cuando roba balón te sale vertical y en 2 toques.

Valverde sigue erre que erre con futbolistas que están arrastrándose por el campo como Iñaki Williams, que no se va ni de un bote de mayonesa

Oihan Sancet que es la fotocopia de Azkorra, Vivian que cuando ha empezado a hacer lo que no sabe hacer me recuerda a nuestro preparador físico. Galarreta que mucha posturita pero ni un balón en profundidad, Lekue que el hombre no da para más… y puedo seguir uno a uno, excepto Yuri de los que han salido de inicio, los demás son un drama.

Los cambios, sobre todo de Navarro y Serrano, han dado otro aire al ataque, pero al míster parece que le da igual que estén muy por encima de los que saca jornada tras jornada… así le luce el pelo. Del partido poco que decir, nos han superado en todo, y lo mejor que nos puede pasar es ganar 2 partidos urgentemente, aunque con este juego… no sé a quien podremos ganar.

Un esperpento de la plantilla más cara de la historia, esperpento de un equipo que lo tenía todo para haber estado arriba, pero… Los que mandan no han sabido ver las posibles dificultades que podía haber y así estamos… la mejor plantilla de la historia que nos vendían desde dentro del club, y que sus voceros o “fan zone“ pregonaban a principio de temporada va a pasar a ser la plantilla más incompetente de la historia…

A una plantilla con más de 100 kilos de presupuesto hay que exigirle más. Y a final de temporada, cuando se pague a los músicos, deben de rodar cabezas por incompetentes e inútiles. El partido siguiente en casa tiene pinta de ser una final ante Osasuna… que majos, nos van a brindar una final y en casa. Qué detalle…

Mikel Bizar

Enésima decepción del Athletic en esta temporada horrible. No voy a decir que hemos sido peor que el Vila Real porque sería injusto. De hecho hemos sido dominadores y hemos dispuesto buenas ocasiones, pero no se puede tener esos errores garrafales y luego no ver portería.

El primer tiempo ellos han sido mejores, aunque solo sea por calidad. Marcelino conoce bien nuestras virtudes y nuestros defectos. 0-2. El segundo periodo hemos salido con actitud a por el partido pero nos hemos estrellado contra el muro amarillo. Y poco más que decir, si el gol de Guru hubiese llegado 15 minutos antes, creo hubiésemos empatado, pero las cosas son como son.

A seguir peleando por la permanencia como ya anticiparon presidente y entrenador.

Deme Eguia

Se suele decir que los resultados son el reflejo del partido y de la lectura que se hace sobre lo ocurrido sobre el césped, pero lo ocurrido en San Mamés, donde el Athletic ha perdido 1-2 contra el Villarreal, no se puede decir que hemos perdido por la mínima, sino que diremos, que menos mal que ese ha sido el resultado.

Sigo preguntándome qué entrena este Athletic, porque ver los automatismos del Villarreal para salir jugando el balón, ver sus transiciones, sus basculaciones, sus desmarques, que parecía que había mas jugadores de amarillo que rojiblancos y eso ocurría porque ellos jugaban en movimiento, con desmarques de ruptura y de apoyo y el Athletic juega en estático.

No ya es preocupante la indolencia de los jugadores, sino la de Valverde que es incapaz de cambiar el dibujo o cambiar a jugadores que no aportan nada al juego del equipo. Un juego que me gustaría descifrar, pues los jugadores, según lo que nos muestran, no saben como superar a los contrarios.

Viendo a Iñaki, Sancet, Vivian y a Laporte durante tantos minutos en el campo y ver a Jauregizar peleando a destajo demuestra que Valverde ha gestionado mal el equipo y nos está desesperando a la afición.

Por cierto no entiendo, ni acepto a los aficionados que han abandonado las gradas. Ser del Athletic es un compromiso de sentimiento y no de complacencia. Igual nos tenemos que empezar a preguntar si con lo que hay en Euskal Herria no es suficiente para estar más arriba.

Lo último que me queda por comentar es lo referente al colectivo arbitral. Son malos de solemnidad y no voy a referirme a la última jugada del partido, pero en general Guzmán Mansilla ha demostrado ser un pésimo colegiado y sus linieres peores. Posiblemente estos han evitado que San Mamés despidiese a sus jugadores con una pitada monumental, que han recibido ellos.

Gorka Bizar

La Catedral ha explotado ante otro partido horroroso del Athletic al que a parte de no salirle las cosas en ataque, tampoco le salen en defensa y si encima cometes errores, pues tu solito te sentencias. 0-2 al descanso y San Mamés echando una monumental bronca al equipo.

Mismos derroteros en la segunda mitad aunque con más acercamiento a la puerta rival pero sin resultados. Se acortan distancias con el gol de Guru pero no se confía ni siquiera en empatar.

En la ultimísima jugada se reclama un penalti por agarrón y mientras se protesta, Vivían, en lugar de chutar a gol un balón muerto en el área pequeña se gira, no se con que intención, y pierde el balón… alguien que me lo explique, por favor.

El arbitraje, una vez más, al nivel del Athletic, bajísimo. San Mamés ha preferido vaciarse antes de tiempo que quedarse a ver el final de otro vergonzante partido. La paciencia ya se ha acabado y los de abajo se acercan mucho. Pensar en UEFA, aunque esté a los mismos puntos que el descenso, es ser de kamikazes.