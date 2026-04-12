Diego Páez de Roque 12 ABR 2026 - 23:04h.

El Villarreal sacó los 3 puntos de San Mamés

Marcelino responde a sus sustitutos en el Villarreal, al Athletic y a Dani Parejo: "Veinte puntos"

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El Villarreal ha sumado una buena victoria ante el Athletic Club para consolidar su tercer puesto en LALIGA EA Sports. Sergi Cardona adelantó a los suyos y Alfon González aumentó la ventaja en el marcador para irse 0-2 al descanso con la consiguiente pitada de San Mamés.

En la segunda mitad, al club vasco le costó reaccionar, pero recortaron distancias gracias al tanto de Guruzeta. Aun así, no pudieron igualar el encuentro, cerrando así este domingo con una victoria groguet.

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Uno por uno del Villarreal contra el Athletic

Luiz Júnior (9): el brasileño estuvo muy seguro bajo los palos. Realizó hasta 5 paradas, pero 3 de ellas de mucho mérito dentro del área. Poco pudo hacer en el gol de Guruzeta.

el brasileño estuvo muy seguro bajo los palos. Realizó hasta 5 paradas, pero 3 de ellas de mucho mérito dentro del área. Poco pudo hacer en el gol de Guruzeta. Santiago Mourinho (6): partido muy peleado del uruguayo. Disputó muchos duelos contra dos de los jugadores más desequilibrantes del Athletic, ganando varios de ellos.

partido muy peleado del uruguayo. Disputó muchos duelos contra dos de los jugadores más desequilibrantes del Athletic, ganando varios de ellos. Pau Navarro (3): partido muy flojo del español. Sí realizó varios despejes, pero apenas ganó duelos y encima se cargó con amarilla en el minuto 19. Fue sustituido al descanso.

partido muy flojo del español. Sí realizó varios despejes, pero apenas ganó duelos y encima se cargó con amarilla en el minuto 19. Fue sustituido al descanso. Renato Veiga (7): un seguro por arriba. Realizó hasta 9 despejes ante los múltiples centros del Athletic Club. Con balón, eso sí, falló varios pases.

un seguro por arriba. Realizó hasta 9 despejes ante los múltiples centros del Athletic Club. Con balón, eso sí, falló varios pases. Sergi Cardona (9) : abrió el marcador con un gol de listo, haciéndole una vaselina a Unai Simón. Además, estuvo muy sólido en defensa. Falló en el gol del Athletic, rompiendo la línea y siendo rematado por su marca.

: abrió el marcador con un gol de listo, haciéndole una vaselina a Unai Simón. Además, estuvo muy sólido en defensa. Falló en el gol del Athletic, rompiendo la línea y siendo rematado por su marca. Pape Gueye (7,5): Volvió a demostrar, un día más, ser una roca en el centro del campo. Realizó muchas acciones defensivas ganando muchos duelos, aunque le faltó algo de precisión con el balón.

Volvió a demostrar, un día más, ser una roca en el centro del campo. Realizó muchas acciones defensivas ganando muchos duelos, aunque le faltó algo de precisión con el balón. Santi Comesaña (6): Más flojo que su compañero en el centro del campo con varios duelos perdidos y pases fallados.

Más flojo que su compañero en el centro del campo con varios duelos perdidos y pases fallados. Buchanan (5,5): No estuvo tan acertado como de costumbre a la hora de encarar.. Fue sustituido en el 77 y se llevó la amarilla por perder tiempo.

No estuvo tan acertado como de costumbre a la hora de encarar.. Fue sustituido en el 77 y se llevó la amarilla por perder tiempo. Alfon González (7): marcó su primer gol con la camiseta del Villarreal presionando con fe y definiendo bien ante Unai Simón. Más allá del gol, no estuvo tan participativo ni sólido como se espera.

marcó su primer gol con la camiseta del Villarreal presionando con fe y definiendo bien ante Unai Simón. Más allá del gol, no estuvo tan participativo ni sólido como se espera. Gerard Moreno (8): disputó la primera mitad con una venda en la cabeza tras un duro golpe. A pesar de ello, volvió a demostrar su calidad en el terreno de juego jugando por detrás de los puntos y manejando a la perfección el ritmo del partido.

disputó la primera mitad con una venda en la cabeza tras un duro golpe. A pesar de ello, volvió a demostrar su calidad en el terreno de juego jugando por detrás de los puntos y manejando a la perfección el ritmo del partido. Tani Oluwaseyi (5): asistió con un gran pase a Sergi Cardona. Fuera de esa acción, muy poco del delantero.

Las notas de los suplentes