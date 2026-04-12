Asís Martín Bilbao, 12 ABR 2026 - 19:46h.

El largo regreso a casa de Marcelino

Los dos equipos necesitan los puntos este domingo en Bilbao aunque por motivos muy diferentes

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Ambas escuadras vienen de perder en la anterior jornada y eso aprieta siempre... y más para los leones si por abajo están ganando casi todos (Mallorca, Elche, Sevilla). Noche de fútbol entre dos pesos pesados este domingo en San Mamés, con el aliciente estético de la jornada Retro, para la que ya tenemos los onces titulares que han presentado los dos últimos inquilinos del banquillo del Athletic Club.

Marcelino García Toral, que regresa a Bilbao de la mano de un Villarreal CF que va a lograr el hito de entrar en la UEFA Champions League por segundo año consecutivo y un Ernesto Valverde que está a ocho partidos tan solo de terminar su décima temporada en el conjunto vizcaíno y avisa de que la cosa se ha puesto chunga... Dejó dicho el Txingurri Valverde que "nos estamos jugando la vida" ante un Villarreal espoleado por la polémica derrota del Atlético de Madrid en Sevilla.

El conjunto amarillo solo suma una victoria en las últimas 13 visitas a Bilbao

En el apartado deportivo cada cual tiene sus propias urgencias. En el caso del Athletic, los leones deben tratar de cerrar la preocupación por los conjuntos que vienen por detrás aferrándose al empuje de San Mamés, donde viene sacando mayoritariamente sus puntos, ya que fuera de casa baja muchísimo sus prestaciones, como se ha visto en Girona o en Getafe en las dos últimas salidas.

Por su lado, el Submarino amarillo quiere mantener la tercera plaza de la clasificación, en la que tan solo tiene un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, y eso pasa por mejorar sus resultados lejos de El Madrigal. Un equipo castellonense que vive con una mala dinámica fuera de casa en la segunda vuelta, donde no ha ganado en ninguna de sus seis salidas, con dos empates y cuatro derrotas hasta ahora.

La alineación titular de Ernesto Valverde este domingo en el Athletic Club...

Tras volver ya en Getafe los esperados Nico Williams, Maroan Sannadi, Yeray Álvarez y Unai Egiluz, ahora Ernesto Valverde recupera para el partido ante los castellonenses al central Aitor Paredes y a Andoni Gorosabel pero cuenta esta vez únicamente con la baja de Beñat Prados, que ya está muy cerca de volver con el equipo vasco, y ha dejado Valverde fuera a Maroan, a Egiluz y al lateral Jesús Areso...

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El Athletic tiene apercibidos a Aitor Paredes, Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Alex Berenguer y Yuri Berchiche, mientras que el Villarreal a Comesaña y Sergi Cardona

Este es el once titular que alinea Marcelino García Toral en el Villarreal CF para la visita a San Mamés...

El 'Submarino Amarillo' llega este domingo a Bilbao en la tercera plaza pero flojeando lejos de casa (solo ha ganado en uno de sus últimos siete desplazamientos) y ha recuperado a Rafa Marín pero viene con las bajas de Juan Foyth, Thomas Partey, Logan Costa y Pau Cabanes.