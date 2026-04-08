Asís Martín 08 ABR 2026 - 12:21h.

Larrazabal pone en un brete a Nico Williams con el Mundial y el Athletic: "Yo dije no a la Olimpiada de Barcelona"

El defensa de Arrigorriaga parece listo para jugar contra el Villarreal de Marcelino este domingo

Compartir







BilbaoRumiando todavía lo que fue la floja performance del Athletic Club el pasado domingo en el Coliseum ante el Getafe CF, un pasar el rato que ni siquiera entendía un recién aterrizado como Yeray Álvarez, la plantilla de Ernesto Valverde ha vuelto a los entrenamientos este miércoles en las instalaciones de Lezama después de gozar de descanso en la jornada del martes.

Entra en la cabeza de todos los athleticzales que haya habido un reseteo importante porque el domingo, a eso de las 21.00 horas, llega a San Mamés -en la denominada jornada retro- nada más y nada menos que el tercer clasificado, el Villarreal CF de Marcelino García Toral, que lucha por quedar por delante del Atlético de Madrid en las plazas que dan acceso a la UEFA Champions League.

No le va bien al Athletic: lleva tres meses seguidos encajando goles y solo ha marcado uno en sus cinco últimos partidos

Pero ya da igual contra quién se juegue, lo que está claro es que el Athletic está viviendo sobre todo del empuje de San Mamés y que con unos míseros 38 puntos no está del todo salvado ni tranquilo. Así que habrá que mirar directamente a los ojos al ‘Submarino amarillo’ para tratar de que siga con su habitual mala racha cuando se acerca por Bilbao… aunque ahora mismo navegue 20 puntos por encima de los bilbaínos.

El Athletic sigue recuperando futbolistas para el tramo final de LALIGA

Ante el Getafe ya tuvieron minutos de juego Nico Williams, Yeray Álvarez, que además fue titular y capitán, y también el delantero vitoriano Maroan Sannadi. Aunque su concurso no sirvió ni tan siquiera para puntuar ante unos azulones que jugaron como quisieron y a lo que quisieron para llevarse una justa y merecida victoria por (2-0).

PUEDE INTERESARTE Marcelino vuelve a lo grande a Bilbao con un Villarreal que suele tropezar últimamente en San Mamés

Por lo atisbado este miércoles en Lezama, parece que el central de Arrigorriaga Aitor Paredes ya está listo para ser convocado tras el fuerte golpe que recibió por parte del portero Alex Padilla en la vuelta de la semifinal de Copa perdida contra la Real Sociedad en el estadio de Anoeta. Aunque ahora hay mucha competencia con la vuelta de Yeray y la presencia de Dani Vivian y Aymeric Laporte en esa demarcación.

Por contra, Beñat Prados y Andoni Gorosabel permanecen aún fuera de la dinámica del grupo luego lo más probable es que deban esperar algo más, por ejemplo para el partido intersemanal del martes 21 ante el CA Osasuna en el caso del carrilero de Arrasate. Ya que el navarro Prados viene de una rotura de LCA y eso lleva sus propios plazos.

El Athletic tiene apercibidos a Aitor Paredes, Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Alex Berenguer y Yuri Berchiche, mientras que el Villarreal a Comesaña y Sergi Cardona

El equipo vizcaíno volverá a entrenarse jueves y viernes a partir de las 11.00 horas a puerta cerrada y el sábado por la tarde lo hará ya a partir de las 18.00 horas justo después de la rueda de prensa de Ernesto Valverde en el previo del partido contra el Villarreal CF de la jornada 31, la 'retro', de LALIGA EA SPORTS.