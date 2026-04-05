El equipo vizcaíno no termina de engancharse a la pelea por Europa

Valverde tras la fea derrota en Getafe: "Ha salido fatal, es una muestra de cómo va la temporada"

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BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde ha perdido sin chutar entre los 3 palos este domingo frente al Getafe CF del sancionado José Bordalás en el Coliseum en plena Semana Santa y a la vuelta de un chirriante parón de selecciones.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas rojiblancos del duelo de la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS entre dos aspirantes a entrar en Europa que terminaba con un marcador de (2-0) con el gol de Luis Vázquez y el de Martín Satriano en el día en el que han regresado Nico Williams, Yeray Álvarez y Maroan Sannadi.

Borja Conde

Ridículo consumado en Getafe. Un partido vergonzoso, donde no hemos sido capaces de chutar a puerta en todo el partido, donde el gol encajado en el minuto 13 ha sido una losa para un equipo que no tiene fútbol, no tiene contundencia en defensa, pese a volver a ver a un central de lateral, en otra decisión bastante controvertida de Valverde, que ha decidido terminar la temporada sin variar un ápice en sus planteamientos y jugadores, independientemente de que algunos estén demostrando un nivel paupérrimo, y ni siquiera es capaz de promover variaciones tácticas durante el encuentro, una vez encajado el gol.

Y eso es lo más triste que se puede decir de un míster y de un equipo. Cero capacidad de reacción, cero capacidad de generación de juego, de circulación de balón, de aceleración de juego... Pero no damos oportunidad a probar otras ideas, otros jugadores que podrían aportar intensidad, acciones que rompan la dinámica de juego. Nada de nada. Y así nos va: cuesta abajo y sin frenos. 2-0 y para casa dando una imagen penosa.

Potxolo Artaburuak

Cuando parecía que este equipo no podía hacerlo peor, nos brinda un infumable partido, con unos leones haciendo el ridículo en el Coliseum, no de Roma, sino de Getafe. Este equipo es un equipo manifiestamente nefasto, que no da más de sí, y que además promueve el sano ejercicio de la siesta, porque lo que ofrece es totalmente insoportable, insufrible e inhumano.

Lo que hemos visto en Getafe no es perder, es arrastrarse, y además de forma literal, tras ver que una y otra vez, los jugadores no hacen sino resbalar, con lo que entiendo, una errada elección de tacos. Sobre el partido en sí, destacar los primeros minutos de la segunda parte en la que tras salir Nico se ha notado algo de llegada, hasta que a los cuatro minutos, le han pillado el 'callo', y se acabó el efecto Nico.

Conclusión, esto no da más de sí. A ver si acaba esta liga, y preparamos la siguiente con otros criterios más acertados.

Carmelo Rodrigo

Pues esto es lo que hay a la fecha: derrota en el Coliseum frente a un Getafe que ni siquiera ha tenido que exhibir su particular "estilo Bordalás" para llevarse los tres puntos y dejar con el trasero al aire no solamente al entrenador con alguna decisión que otra (ese lateral derecho...), sino también a los jugadores, alguno de los cuales ha quedado retratado esta tarde como impropio siquiera de la Liga Hypermotion.

En fin, que con los dos partidos siguientes en lontananza frente al 3° y al 4°, y viendo el nivel de competitividad de este equipo, mejor que nos vayamos olvidando de cualquier aspiración europea. Más que nada, para ahorrarnos chascos...

Mikel Bizar

Hoy tengo que ser duro. No puedo guardarlo más. Vergonzoso todo. No puedo decir nada bueno del partido de hoy. Quizás por echar un poco de azúcar a tan amargo café, Unai Simón. Enfrente, un Getafe que no ha hecho nada, aunque bien es cierto que tampoco lo ha necesitado. En un campo de los que menos ambiente de fútbol se pueda respirar hemos hecho el enésimo ridículo.

El Athletic juega contra sí mismo, todos los equipos a los que nos enfrentamos son mejores. Los jugadores no se ayudan, han perdido esa solidaridad y esa confianza en el compañero y lo del banquillo ya no sé qué pensar. Que salga Maroan a jugar en plan revulsivo con Izeta fuera de la convocatoria, es para poner a Valverde a bajar de un guindo. A una no le da, otra hace falta, otra se cae solo.

Salen Vesga y Areso que ni ataca ni defiende. La estatua que hace en el segundo del Getafe es para que no juegue más. Berenguer no da una, Iñaki ni las huele. Somos un equipo horrible, dirigido horriblemente por un Txingurri sin crédito, sin ideas y que está deseando que acabe este desastre. Créeme que más ganas que yo no tiene. Como ha dicho Yeray, llegar a los 42 puntos y luego ya veremos.

Posiblemente, rumbo a Ibiza y a pensar en la temporada que viene. A ver si el que venga, es capaz de arreglar esto. Empezando por que se quede con los jugadores aptos para jugar en primera división. Y un mensaje a Txingurri, a quien agradezco todo lo que ha hecho: Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes.

Deme Eguia

Domingo de Resurrección, buen tiempo, dos de la tarde y un partido entre Getafe y Athletic, pues eso, difícil de ponerse ante la televisión, salvo que seas aficionado de uno de los dos equipos y si como nosotros, que nos ilusionamos con solo ser del Athletic y ver el primer tiempo, es doloroso y te preguntas: "¿el Athletic ha preparado este partido?”.

No puede ser, porque un equipo que prepara un partido y que ha estudiado al contrario, en alguna de las facetas del juego, terminas superando al contrario, pero a este Athletic le faltan vitaminas para poder superar a sus oponentes, pues no llegan a las disputas, sean por arriba o por abajo, ni a zonas de desmarque, no cierran centros ni líneas de pases, el balón parado, ni os cuento, vamos un bodrio, que solo aguantamos los aficionados del Athletic.

Pero vas al descanso y siempre pensamos que este equipo hace un tiempo malo y otro bueno y esperas que perdiendo 1-0, es posible remontar, además si se producen dos cambios, pues el equipo mejorará y te vuelve la ilusión, pues ves que puede haber banquillo, que Nico y Galarreta, crearán juego, pues Rego no está para llevar el juego del equipo y sale Vesga y puede dar criterio al juego y Areso profundizará en banda para poner centros al área contraria, que podrá rematar Maroan y un sinfín de posibilidades que como es normal... ¡¡NO SE PRODUCEN!! y todos los sueños y posibilidades de ver a tu equipo jugar al fútbol y ganar un partido fuera de nuestro campo, se desmorona como castillo de naipes.

Lo del balón parado del Athletic es para “mearse y no echar ni gota”, el poner un central de lateral derecho, teniendo dos laterales en la convocatoria, pues, lo mismo. Llevar tanto tiempo con un juego deplorable y mantener los jugadores por jerarquía en el campo, habrá que ver si el entrenador es un lujo, que solo se permite el Athletic.

Nos conformaremos con sacar los 42 puntos que nos libre de pasar apuros, pero habrá que tomar alguna vitamina, pues el segundo gol que nos mete el Getafe y ver esa línea de defensores de nuestro equipo viendo pasar el balón me ha hecho daño al concepto del juego que tengo yo.

Esta visto que si fuese por sus compañeros, Unai Simón no iría a la selección, siempre le marcan un gol.