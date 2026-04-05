Asís Martín 05 ABR 2026 - 16:33h.

Raúl García señala lo negativo de la filosofía del Athletic Club: "Debería haber sido más ambicioso"

El Athletic venía del parón de selecciones y han vuelto Nico Williams, Maroan y Yeray

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BilbaoA la conclusión del pobre choque con el que el Athletic Club de Ernesto Valverde regresaba este domingo a la competición liguera, en un partido trufado de aspiraciones europeas -frente a frente- contra el Getafe CF de José Bordalás en el Coliseum madrileño, atendía a la prensa el futbolista rojiblanco Yeray Álvarez quien hizo balance del doloroso (2-0) cosechado ante los azulones en un día muy pobre sin un solo tiro a puerta entre los 3 palos de David Soria.

Para el 'Titán' de Barakaldo, que regresó al igual que Nico Williams y Maroan Sannadi, "ha sido un día agridulce, la alegría sería mayor si ganas pero el equipo no ha estado y no ha generado, las sensaciones colectivas no han sido buenas y la derrota ha sido merecida" ha admitido ante los Medios.

"Estar 10 meses y verte así sí que tuve algo de nervios y de tensión, no sabía si el ritmo iba a ser el mejor pero he intentado disfrutar lo más posible pero le ha faltado el buen sabor de la victoria. En casa las ganas de volver me comían por dentro".

El Athletic Club cedió la capitanía a Yeray de manos de Iñaki Williams

"El detalle lo ha decidido Iñaki, llevamos los dos toda la vida juntos, con momentos buenos y malos, estamos el uno para el otro y hoy ha decidido cederme la capitanía, es un detalle más, se me acaban las palabras de agradecimiento".

"Cuando me tocó volver vi a la gente cabizbajo mirando a los equipos de abajo pero a día de hoy la sensación era otra y veníamos hoy a Getafe con ganas y la ilusión de mirar a Europa y ha sido un bajón este partido, sabíamos que iba a ser muy trabado y se lo han llevado ellos; hay que preparar bien el del Villarreal del domingo próximo en San Mamés".