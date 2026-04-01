Saray Calzada 01 ABR 2026 - 00:41h.

Luis de la Fuente fue tajante y no quiso responder la pregunta

Joan García, sus sensaciones al debutar y si se ve ya en el Mundial: "Hasta que no entras no te lo crees"

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Joan García fue uno de los protagonistas en el amistoso de España contra Egipto. El portero del FC Barcelona debutó en Cornellá, su antiguo estadio. Al saltar al campo hubo algún pito, pero la mayoría fueron aplausos y ovación. A Luis de la Fuente le preguntaron por esto tras el encuentro y hubo una pregunta de un periodista que generó algo de tensión en la sala.

"Vaya por delante que usted es el seleccionador, que puede llevarse a los jugadores que quiera, puede hacerlos debutar donde quiera, pero usted sabe que hacer debutar aquí a Joan García no era gratuito, se le comentó en la previa y que para mucha gente usted se ha burlado de la afición del Espanyol. Es una burla para mucha gente lo que usted ha hecho porque podía haberlo hecho debutar usted en otro momento, en otro escenario, donde usted quisiera, se ha llevado usted a cuatro porteros para dos amistosos, que es absolutamente incomprensible y le ha hecho debutar aquí, precisamente aquí. Además, entiendo que a usted le importaba el clima que hubiera en el partido, un clima que ha cambiado, ha habido un plebiscito. ¿Por qué ha hecho usted esto? ¿Por qué?", le decía el periodista.

La cara del seleccionador cuando le estaba escuchando ya decía mucho, pero cuando le tocó hablar prefirió no hacerlo. "Es que no te voy a contestar, de verdad. Se contesta por sí misma la pregunta", respondió.

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Luis de la Fuente y los lamentables cánticos

El periodista intentó seguir repreguntando, pero el jefe de prensa intervino y cortó el tema. Lo más polémico del encuentro vino de la grada. Primero con unos insultos racistas y xenófobos y después con esa división de opiniones sobre Joan García.

Luis de la Fuente fue tajante al respecto. "Yo creo que lo que opinamos todos. Total y absoluta repulsa a una actitud xenófoba, racista y falta de respeto Intolerable". "La gran mayoría del estadio ha actuado silbando a los impresentables. Contra esto poco más se puede hacer. El fútbol no es violento. El violento se aprovecha del fútbol. Esos violentos son igual de violentos en el fútbol, en el teatro, que en la parada del autobús que en el bar. Hay que apartarlos y cuanto más lejos, mejor", comentó al respecto.