Saray Calzada 31 MAR 2026 - 23:54h.

Joan García disputó sus primeros minutos con España en Cornellá

Uno por uno y notas de España ante Egipto sin sobresalientes

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La Selección Española disputaba un partido amistoso ante Egipto y de las pocas cosas buenas que dejó fue el debut de Joan García. Fue un encuentro en el que se vio que se jugaban poco o nada. El portero del FC Barcelona pudo debutar en el que fuera su estadio durante mucho tiempo y pudo escuchar algún pito cuando saltó al campo, aunque la mayoría le aplaudió y coreó su nombre.

El guardameta barcelonista habló de su debut y de las sensaciones que vivió. "Al final estaba supercontento y emocionado por el debut. Ha habido gente que ha aplaudido y se lo agradezco mucho. Venía con la cabeza centrada en la selección, en intentar ganar el partido y con la ilusión de poder debutar".

De aquí al Mundial va a haber un debate sobre la portería y habló de cómo se ha sentido con uno de sus compañeros. "Me llevo muy bien con Unai y con todos los porteros. Ahora hay que centrarse en el Barcelona y si en verano llega la llamada para el Mundial, muy contento", comentó en zona mixta.

Joan García lo que sintió al debutar con España

Joan García también habló en 'Teledeporte' sobre qué sintió al saltar al campo. "Increíble. Es un sueño que tienes cuando empiezas a jugar de pequeño. Un sueño hecho realidad. Contento y orgulloso del trabajo para estar aquí". También habló de lo que vivió cuando le dijeron que debutaba. "Ha sido en el descanso cuando me han dicho que me moviera un poco que podía ser que entrara. Ahí me sentí mas cerca de debutar, pero hasta que no entras no te lo crees".

Al portero el Barça le preguntaron sobre si se ve entre la lista de 26 para el Mundial. "No, te ves que puedes ir, pero quedan dos meses. Ahora es centrarse en seguir trabajando y rindiendo a buen nivel con el club y si me llaman para ir al Mundial, muy contento".