Pablo Sánchez 31 MAR 2026 - 23:00h.

Alineaciones confirmadas de España y Egipto para el amistoso de preparación para el Mundial 2026

Luis de la Fuente revolucionó el once del pasado viernes frente a Serbia

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España no pasó del empate sin goles ante Egipto en el último test antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los de Luis de la Fuente disfrutaron de bastantes ocasiones, pero se toparon con la mejor versión del meta egipcio. Ni con un jugador más sobre el campo fueron capaces de perforar la red.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores de España frente a Egipto.

David Raya (6): Primera parte sin demasiado protagonismo más allá del tiro al palo de Egipto y una salida algo extraña a los pocos minutos del comienzo.

Pedro Porro (7): Dejó un par de detalles de mucha calidad en la banda. Poderío defensivo y desparpajo arriba.

Mosquera (8): La inmensa mayoría de acciones nacían de sus botas. Mucha jerarquía para sacar el balón desde atrás y pisar campo rival. Hasta tuvo el gol de cabeza en el segundo tiempo.

Huijsen (7): Sin problemas defensivos a destacar. Calma en defensa, pulcra salida de balón y poderío en las escasas acciones de peligro rival.

Grimaldo (7): Muy participativo en el partido. Defendió sin problemas y atacó con desparpajo cada vez que la acción lo requería.

Carlos Soler (5): Poco protagonismo durante los 45 minutos que jugó.

Fornals (5): Le dio calma al juego cuando tuvo el esférico, pero tampoco destacó en demasía.

Dani Olmo (6): Actuó de conexión con los hombres de banda. Mucho

Lamine Yamal (6): Recital de pases desde el exterior. Peligro constante y ocasiones claras de gol desde el inicio. Le dio descanso en el intermedio al ser el único jugador de la selección que partió de titular en ambos partidos.

Barrenetxea (6): Protagonista en el primer tiempo con el balón. Percutió mucho por la banda y trató de conectar en numerosas ocasiones con Ferran y Lamine.

Ferran Torres (5): No estuvo fino de cara a portería pese a las ocasiones de las que dispuso. Se encontró con el portero rival en más de una ocasión. Salió en el segundo tiempo por Borja Iglesias.

Cambios

Víctor Muñoz (7): Entró como un puñal al campo. Generó peligro por su banda y le dio mucho dinamismo al equipo de España.

Fermín (7): La presión alta de España comenzaba con su presencia en todas las zonas de ataque. Le dio otro color al ataque del equipo.

Rodri (6): Entró con ganas. Presión alta, control de balón e inteligencia al servicio de España. Tampoco hizo ascos a la hora de animarse con la portería contraria.

Pedri (6): Le devolvió a España el poderío en la medular y también dispuso de llegadas importantes. El meta egipcio fue un auténtico muro.

Joan García (S.C.).

Borja Iglesias (S.C.).

Yeremy Pino (S.C.).