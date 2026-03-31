Pablo Sánchez 31 MAR 2026 - 19:33h.

Joan García, ante un debut hostil con la Selección Española en Cornellá

Así salen Luis de la Fuente y Hossam Hassam

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España afronta, ante Egipto desde las 21.00 horas, el que puede ser el último amistoso del combinado nacional antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tras la victoria frente a Serbia en La Cerámica, toca visitar un RCDE Stadium que estará a rebosar. Ambos técnicos, un rato antes de que ruede el esférico, dieron a conocer los onces con los que saltarán al terreno de juego.

Luis de la Fuente anunció en la rueda de prensa previa al encuentro que el equipo de este martes presentaría importantes cambios y así ha sido. España saldrá ante Egipto con un equipo bastante diferente al que actuó frente a Serbia. El seleccionador desea ver en acción a la inmensa mayoría de los jugadores en estas dos oportunidades que tiene por delante.

En la portería estará David Raya, acompañado por una defensa que la componen Pedro Porro y Grimaldo en los laterales, además de Mosquera y Huijsen en el centro. Carlos Soler, Pablo Fornals y Dani Olmo formarán el tridente en la medular, con Lamine Yamal, Barrenetxea y Ferran Torres en la parcela ofensiva. De los once futbolistas, el único que repite de inicio con respecto al encuentro del pasado viernes es Lamine.

Alineaciones de España y Egipto

XI de España: David Raya; Pedro Porro, Mosquera, Huijsen, Grimaldo, Carlos Soler, Fornals, Dani Olmo, Lamine Yamal, Barrenetxea y Ferran Torres

XI de Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fattouh, Attia, Ashour, Lasheen, Zizo, Issa y Marmoush