Zubimendi abandona la concentración "para no correr riesgo alguno"

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Baja de última hora en la convocatoria de España. La selección ha anunciado este domingo, a través de sus canales oficiales, que Martín Zubimendi abandona la concentración y no estará disponible para el partido amistoso ante Egipto, que se disputará este martes por la noche en el RCDE Stadium de Cornellá.

"Martín Zubimendi causa baja en la concentración de la Selección Española por unas molestias en su rodilla derecha. Para no correr riesgo alguno y preservar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del Arsenal FC están informados de todo el proceso", ha anunciado la Federación.

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El centrocampista apenas jugó 15 minutos el pasado viernes en el amistoso ante Serbia, que acabó 3-0 para el combinado español. Entró al terreno de juego a los 77 minutos en sustitución de Rodrigo Hernández y disputó el tramo final, por lo que todo apuntaba a que sí sería titular el martes frente a Egipto.

Durante el presente curso, Zubimendi ha sido una pieza angular en el Arsenal de Mikel Arteta. Suma 44 partidos con la camiseta de los gunners y acumula más de 3.500 minutos entre todas las competiciones. Si nada se tuerce, será uno de los fijos en la convocatoria de Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026.

Así queda la convocatoria de España ante Egipto

La convocatoria inicial del seleccionador para este parón de selecciones está formada por 27 jugadores. El técnico tuvo que hacer un descarte en el duelo ante Serbia, con Joan García señalado como cuarto portero, para reducir la lista a 26 futbolistas. Falta por ver si ante Egipto vuelve a dejar en la grada a algún portero o mantiene a todos los disponibles en el banquillo.

Sin Zubimendi, la lista ante el cuadro egipcio está formada por los siguientes 26 futbolistas: