Los jugadores admiten por primera vez que su alivio por cancelar el partido

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En Argentina lo reconocen por primera vez: cancelar la Finalissíma ante España fue un alivio. Así lo ha expresado el propio Dibu Martínez, uno de los capitanes de la selección albiceleste, tras la pobre imagen que mostró el combinado nacional en el amistoso disputado este viernes por la noche ante Mauritania poco después de que España firmara otra exhibición, en su caso ante Serbia.

"Menos mal que no jugamos la Finalíssima. Si jugábamos así, perdíamos", declaró Dibu Martínez tras el partido de Argentina, que se impuso 2-1 a Mauritania en un duelo que dejó más dudas que certezas cuando apenas restan tres meses para el Mundial 2026. "Cuando no ponemos la camiseta de la selección tenemos que poner más. Necesitamos más corazón. Faltó intensidad", añadió el meta, muy crítico con la actuación de los suyos.

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Todo ello apenas unas horas más tarde de que España volviera a mostrar su candidatura a la Copa del Mundo, en su caso con una gran goleada por 3-0 ante Serbia. Las palabras del Dibu no hacen más que reflejar que la Finalíssima era un verdadero marrón para el combinado argentino.

Por qué se canceló la Finalíssima entre Argentina y España

El partido entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América de debía jugar en Qatar, pero los bombarderos de Estados Unidos a Irán hicieron imposible viajar hasta Oriente Medio. A partir de ahí, las dos federaciones, junto a la FIFA, la UEFA y la Conmebol, buscaron una solución y un nuevo estadio, pero nunca se llegó a un acuerdo.

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Argentina no quería jugar en el Santiago Bernabéu, algo que parece más que comprensible. Se propuso jugar en Roma, se propuso jugar incluso a doble partido, pero la vuelta debía disputarse en 2027, algo que no tenía mucho sentido. Desde la RFEF aseguran que pusieron todas las facilidades y la UEFA acabó señalando a Argentina por poner obstáculos.

Desde entonces, se especula con que Argentina no quería disputar la Finalíssima. Porque era un partido de demasiada exigencia a tres meses del Mundial y porque tenían poco que ganar y mucho que perder. Rodean muchas dudas a nivel deportivo a la Albicelete. Jugar ante La Roja era 'un marrón'. Y finalmente, el partido ante Mauritania y las palabras del Dibu Martínez confirman que su cancelación ha sido un alivio para sus futbolistas.