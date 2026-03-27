David Torres 27 MAR 2026 - 22:55h.

Luis De la Fuente apostó por un once muy titular que hizo disfrutar a la afición

Alineaciones confirmadas de España y Serbia para el amistoso de preparación para el Mundial 2026

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VillarrealLa Selección Española ganó a la de Serbia en el partido amistoso disputado en Villarreal y que sustituía a la Finalissima ante Argentina cancelada por el conflicto en Oriente Medio. Los dos goles de Mikel Oyarzabal en la primera mitad y del debutante Víctor Muñoz en la segunda fueron suficientes para doblegar a los balcánicos.

En ElDesmarque ponemos notas a los jugadores de Luis de la Fuente que disputarán un segundo

Unai Simón (8): Un cerrojo con las manos, con los pies. Infranqueable

Cucurella (7): Tuvo trabajo con Birmanzevic pero le ganó siempre la partida.

Pau Cubarsí (6): Partido cómodo. Cumplió

Aymeric Laporte (6): El central del Athletic tuvo poco trabajo.

Marcos Llorente (7): El despliegue del lateral del Atlético es impresionante. Llega a todas atrás y adelante

Rodri (7): Es el capitán general que, secundado por lugartenientes como Pedri va sobradísimo.

Pedri (7): Calidad y trabajo a partes iguales. Jugó media parte. No tiene nada que demostrar ya.

Fermín López (9): Un superclase. Cuando entra en contacto con el balón pasan cosas. Juega, hace jugar y llega a gol. Sustituido al descanso

Álex Baena (7): Titular, regresaba a casa, muy activo entrando desde la izquierda, tuvo la primera en el minuto cinco. Fue de más a menos.

Lamine Yamal (5): Partiendo desde la derecha Inició la jugada del primer gol, lanzó al palo en el minuto siguiente. Después estuvo muchos minutos desaparecido hasta que fue sustituido. Flojo

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Oyarzabal (9): La primera que tuvo, fue para adentro. El delantero vasco estuvo muy activo y demostró estar en un punto óptimo. Al filo del descanso, hizo el segundo y a la hora de partido se fue por el debutante Vïctor Muñoz

También jugaron

Pablo Fornals (5): Salió por Pedri en el minuto 45. No desentonó pero tampoco brilló

Dani Olmo (7): Salió por Fermín en el minuto 45. Tuvo dos grandes ocasiones

Ferran Torres (8): Salió por Lamine Yamal en el minuto 62. Revolucionó el partido. Asistencia de tacón, velocidad, ocasiones y hambre. El Tiburón está de vuela

Víctor Muñoz (9): Salió por Oyarzabal en el minuto 62 Debutó con la Selección y a los diez minutos ya había marcado. No se puede pedir más.

Yeremy Pino (5): Salió por Álex Baena en el minuto 75. Poco destacable

Zubimendi (5): Salió por Rodri en el minuto 75. Cumplió

Mosquera (sc): Salió por Cubarsí en el minuto 82. Apenas tuvo tiempo más que para decir que debuta con España, que no es poca cosa