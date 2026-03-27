Uno por uno y notas de la Selección Española ante Serbia: Notables y sobresalientes a gogó en Villarreal
Luis De la Fuente apostó por un once muy titular que hizo disfrutar a la afición
Alineaciones confirmadas de España y Serbia para el amistoso de preparación para el Mundial 2026
VillarrealLa Selección Española ganó a la de Serbia en el partido amistoso disputado en Villarreal y que sustituía a la Finalissima ante Argentina cancelada por el conflicto en Oriente Medio. Los dos goles de Mikel Oyarzabal en la primera mitad y del debutante Víctor Muñoz en la segunda fueron suficientes para doblegar a los balcánicos.
En ElDesmarque ponemos notas a los jugadores de Luis de la Fuente que disputarán un segundo
Unai Simón (8): Un cerrojo con las manos, con los pies. Infranqueable
Cucurella (7): Tuvo trabajo con Birmanzevic pero le ganó siempre la partida.
Pau Cubarsí (6): Partido cómodo. Cumplió
Aymeric Laporte (6): El central del Athletic tuvo poco trabajo.
Marcos Llorente (7): El despliegue del lateral del Atlético es impresionante. Llega a todas atrás y adelante
Rodri (7): Es el capitán general que, secundado por lugartenientes como Pedri va sobradísimo.
Pedri (7): Calidad y trabajo a partes iguales. Jugó media parte. No tiene nada que demostrar ya.
Fermín López (9): Un superclase. Cuando entra en contacto con el balón pasan cosas. Juega, hace jugar y llega a gol. Sustituido al descanso
Álex Baena (7): Titular, regresaba a casa, muy activo entrando desde la izquierda, tuvo la primera en el minuto cinco. Fue de más a menos.
Lamine Yamal (5): Partiendo desde la derecha Inició la jugada del primer gol, lanzó al palo en el minuto siguiente. Después estuvo muchos minutos desaparecido hasta que fue sustituido. Flojo
Oyarzabal (9): La primera que tuvo, fue para adentro. El delantero vasco estuvo muy activo y demostró estar en un punto óptimo. Al filo del descanso, hizo el segundo y a la hora de partido se fue por el debutante Vïctor Muñoz
También jugaron
Pablo Fornals (5): Salió por Pedri en el minuto 45. No desentonó pero tampoco brilló
Dani Olmo (7): Salió por Fermín en el minuto 45. Tuvo dos grandes ocasiones
Ferran Torres (8): Salió por Lamine Yamal en el minuto 62. Revolucionó el partido. Asistencia de tacón, velocidad, ocasiones y hambre. El Tiburón está de vuela
Víctor Muñoz (9): Salió por Oyarzabal en el minuto 62 Debutó con la Selección y a los diez minutos ya había marcado. No se puede pedir más.
Yeremy Pino (5): Salió por Álex Baena en el minuto 75. Poco destacable
Zubimendi (5): Salió por Rodri en el minuto 75. Cumplió
Mosquera (sc): Salió por Cubarsí en el minuto 82. Apenas tuvo tiempo más que para decir que debuta con España, que no es poca cosa