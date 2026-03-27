Joaquín Anduro 27 MAR 2026 - 19:08h.

Así salen Luis de la Fuente y Veljko Paunovic

Joan García, el descarte de Luis de la Fuente para el amistoso ante Serbia

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La Selección Española debuta en 2026 con el amistoso de este viernes ante Serbia en La Cerámica que sustituye a la Finalissima contra Argentina cancelada por la situación en Oriente Medio y tras la polémica por una nueva sede. España se mide a los balcánicos en el primero de los amistosos para preparar el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México y Luis de la Fuente ya tiene alineación confirmada para el choque.

Un once muy titular por parte del seleccionador, arrancando con la presencia de Unai Simón en la portería después de que Joan García haya sido el descarte para el duelo de este viernes. Por delante de él, junto a un Cucurella asentado, el riojano da pistas de lo que puede ser el once inicial español de cara al Mundial con Marcos Llorente ganándole la partida a Pedro Porro por la derecha y con Pau Cubarsí y Aymeric Laporte en el eje de la zaga.

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Una de las novedades está en la presencia de Rodri como pivote por delante de Zubimendi una vez ha dejado atrás definitivamente sus lesiones. Junto a Pedri, Fermín López arrancará como titular ante las bajas de futbolistas como Mikel Merino y Fabián, al igual que Álex Baena en la delantera junto a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal con Nico Williams fuera de la lista por su pubalgia.

En Serbia, Veljko Paunovic volverá a La Cerámica, donde ya dirigió al Real Oviedo esta temporada antes de su destitución, con dos futbolistas de LALIGA EA Sports como el sevillista Gudelj y el azulón Birmancevic como titulares. Además de ellos, también cabe destacar la presencia de los hermanos Milinkovic-Savic, nacidos en España mientras su padre Nikola Milinkovic jugaba para Lleida, Almería y Ourense.

Alineaciones de España y Serbia

XI de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri González, Fermín López; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

XI de Serbia: Vanja Milinkovic-Savic; Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Aleksa Terzic; Ognjen Mimovic, Nemanja Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Stankovic, Filip Kostic; Veljko Birmancevic, Aleksandar Mitrovic.