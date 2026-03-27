Lionel Scaloni y la conversación que tuvo con Luis de la Fuente por la Finalissima

Lucas Gatti 27 MAR 2026 - 09:54h.

El seleccionador argentino ha explicado cómo se gestionó el partido de la Finalissima

España fija el amistoso que sustituye a la Finalissima: estadio, rival y fecha

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Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa previo al amistoso de la Selección Argentina contra Mauritania en La Bombonera, Buenos Aires. En ese marco, el entrenador argentino se refirió a la suspensión de la Finalissima, habló de la presencia o no de Lionel Messi en el Mundial 2026 y de la situación que vive Franco Mastantuono en el Real Madrid.

En la primera rueda de prensa de este 2026, el director técnico de Pujato, Santa Fe, sostuvo que “íbamos siguiendo las noticias que venían desde Qatar y la verdad que no eran alentadoras. Con tiempo dijimos que se estaba complicando y había que buscar alternativas”, arrancó el santafecino. Y continúo “todo se retrasó, el lunes íbamos a viajar a Qatar y el domingo no sabíamos dónde jugábamos. La suspensión de la Finalissima no es culpa de nadie. Me parece que el fútbol es un tema secundario. A partir de ahí empezó un tira y afloja. Eso da pauta de que no era nada pensado. La polémica no tiene mucho sentido. Esa semana fue bastante difícil”, aseveró.

No obstante, el argentino agregó “si era algo pensado, hubiéramos armado todo. El predio (de AFA en Ezeiza) no estaba preparado para que nosotros vengamos acá. Eso es lo que ha pasado, más allá de cualquier otra polémica. Para nosotros es positivo estar acá”, aseguró el técnico campeón del Mundo en Qatar 2022.

“Cuando todo se retrasaba y no sabíamos donde se iba a jugar, solo estaba España como opción y la logística cambiaba. Tuvimos que cambiar todos los viajes. No es fácil. Tomarse esos dos o tres días para nosotros era importante. La realidad es esa. Para planear de acá para allá, tenes que planearlo todo y con tiempo. Son 80 personas que viajan en una delegación”, explicó el DT.

Para terminar con la polémica que se generó alrededor de la suspensión de la Finalissima, Scaloni confirmó que habló con su par de La Roja, Luis De la Fuente, durante esos días previo a la fecha que estaba programada. “Tuve contacto con él. Fue el miércoles de esa semana. Habíamos quedado en hacer algunas cosas juntos que finalmente no pudimos hacer por la suspensión de la Finalissima. Íbamos a hacer una entrevista entre las dos federaciones. Hablamos con respecto a ese partido y él estaba igual que yo, sin saber que iba a pasar. Pero igualmente, Argentina contra España siempre será un partido importante”, reveló el seleccionador argentino.

Lionel Messi preparado para el Mundial

En otra parte de la conferencia, Scaloni respondió sobre el presente de Lionel Messi en la Albiceleste. "Haré todo lo posible para que esté en el Mundial, pero es él quien decide. Por el bien del fútbol, Messi debería estar en el Mundial”, afirmó. Además, el orientador de la campeona del mundo confirmó que “Messi va a jugar los dos partidos (Mauritania y Zambia), pero no sé cuántos minutos y no sé si de inicio o no. Es una linda oportunidad para verlo en la cancha y que disfruten”.

La situación de Mastantuono

Sobre el final, el técnico de 47 años, que reside en Palma de Mallorca cuando no está con la selección argentina, habló sobre la actualidad de Franco Mastantuono, mediocampista ofensivo del Real Madrid, quién volvió a ser citado luego de la confirmación de los dos amistosos: “Es simple. Íbamos a jugar un solo partido y era inútil tenerlo a él y a otros tantos. Estamos contentos con él. Tiene 18 años. Franco es joven y hay que darle tiempo. Está en un club muy exigente, el más exigente del mundo y eso hace que todo se magnifique. A mí me basta con que él entienda su situación. Todo tiene que ir poco a poco y su carrera irá ascendente”, cerró el técnico de Argentina.