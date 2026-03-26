David Torres Valencia, 26 MAR 2026 - 13:01h.

"Siento que estoy bien y que estoy mejorando día a día para eso"

La convocatoria de Argentina, con Messi, Prestianni y Nico Paz, pero sin Finalissima

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Guido Rodríguez es campeón del Mundo con Argentina. Aunque se quedó fuera de la última lista de Scaloni, sabe que jugando y teniendo continuidad con el Valencia CF en Mestalla tiene una mínima posibilidad de regresar y ¿por qué no? entrar en la citación final. Sabe que es complicado, pero como argentino que ejerce como tal no pierde la esperanza, confiesa a ElDesmarque, mientras analiza las opciones que tiene la Albiceleste en el Mundial y pone por las nubes a España. Le habría encantado que se hubiera disputado la finalíssima "pero no se pudo dar".

¿Cómo ve la Selección Argentina? Queríamos verla en la finalísima, pero no pudo ser.

Sí, creo que hubiese sido un partido muy lindo para jugar. Dos selecciones muy, muy buenas, con jugadores muy buenos. Se hubiese visto un partido muy lindo y que le hubiese gustado a cualquier persona que le guste el fútbol, al final por cosas de calendario no se pudo dar. Así que nos quedaremos con las ganas.

¿Cree que la Federación Española y la Argentina han visto una oportunidad de oro para eludir el enfrentamiento y citarse en el Mundial?

(Ríe) Al final no sé, a nosotros como jugadores creo que esos partidos nos gusta jugar, son lindos partidos. Más allá de que es por ahí un partido especial y no un torneo o un campeonato. Son partidos lindos y como jugador siempre te gusta enfrentar a una selección que lo está haciendo bien, donde están los mejores jugadores. Así que creo que hubiese sido algo lindo, pero bueno, no se pudo dar.

¿Supongo que pensará que Argentina llega como favorita para ganar el Mundial?

Bueno, favorita no sé. Es la que va a defender el título o los que vamos a defender el título. Porque es así, somos los campeones del mundo hoy en día y somos los que vamos a defender el título. Después hay muchas selecciones que están bien, que tienen grandes jugadores. Además, en el Mundial, un partido malo te puede dejar afuera, puede haber sorpresas. Pero sin duda que Argentina es la que va a defender el título.

Me encanta que hable en primera persona del plural, porque la siguiente pregunta que iba a hacerle. ¿Usted se ve todavía entrando en la lista de Scaloni para el Mundial?

A ver, hay una realidad: la lista salió hace poco y no estuve. Y que dejé de ir hace un tiempo, también cuando en Inglaterra había dejado de jugar. Sé que por ahí es complicado porque no entré en esta última lista, pero realmente el ir a la selección y, más como lo sentimos nosotros los argentinos, yo nunca voy a perder las esperanzas. Ahora estoy jugando, me estoy sintiendo bien y la verdad que tengo ganas. Te mentiría si te diría que no, tengo ganas de estar en esa última lista para el Mundial.

Entonces...

Voy a hacer lo mejor posible que pueda acá en el Valencia. Primero será bueno para el Valencia y para mí en el mismo punto. Y después, si la selección viene, la verdad que sería como un broche de oro por ahí de poder terminar esta temporada. Tampoco es decisión mía, pero obviamente que me encantaría. Siento que estoy bien y que estoy mejorando día a día para eso.

No somos argentinos, pero aquí en España también vivimos con intensidad la pasión por La Roja...

Sí, sí, lo sé, lo sé.

¿Cómo ve a España?

A España la veo muy bien. Realmente tienen jugadores en todas las líneas que lo están haciendo muy bien, que están en un nivel muy alto.

¿Ve posible una final del Mundial Argentina-España?

No sé cómo van los grupos. No lo tengo en la cabeza ahora, ya llegará. Pero sería lindo, sí. Realmente, como argentino, te digo que ver a Argentina en la final sería muy lindo. Y bueno, España claramente es un candidato a poder jugar una final de la Copa del mundo. Así que sería un lindo partido, España-Argentina.