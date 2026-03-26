Fran Fuentes 26 MAR 2026 - 21:40h.

El almeriense se alinea con la versión oficial de su club

El plan del Atlético de Madrid con Julián Álvarez para evitar su fichaje por el Barcelona

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Álex Baena ha comparecido tras Luis De la Fuente en la Selección Española. El jugador del Atlético de Madrid ha respondido corto y rotundo a la sanción de un solo partido de Fede Valverde tras propinarle una patada en el último derbi madrileño. Del mismo modo, admite que los pocos minutos que le otorga Diego Pablo Simeone como titular pueden afectar a su presencia en el Mundial. A continuación, sus palabras:

Cambiar el chip de club a selección: "Lo primero es el hoy, lo importante es preparar esta semana con la Selección para llegar lo mejor posible al Mundial. Ganar estos dos partidos, para nosotros no son dos amistosos cualesquiera. Con nuestro club lo que vienen son un partido de LALIGA, la Champions y la final".

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La sanción a Fede Valverde: "Yo opino igual que todo lo que ha sacado el club".

Volver a Villarreal: "Es un partido muy especial porque es la primera vez que vuelvo aquí. Hacerlo aquí es un orgullo, una satisfacción. Ese pulso, pues el Atlético es uno de los mejores clubes del mundo y el Villarreal es uno de los mejores de España. Es normal que estén peleando por posiciones de Champions. Ellos tienen un grandísimo equipo, nosotros también, ojalá los dos sigamos peleando esos puestos durante años".

Más libertad con España o en el Atleti: "Eso va con cada uno. Yo me siento libre tanto en el club como en la selección. Son dos maneras de jugar difretnes, dos propuestas de entrenadores diferentes, y tienes que hacer lo que el entrenador te pide en cada situación. Me siento libre, salgan las cosas o no. Tanto aquí como en el Atlético estoy muy a gusto cada vez que estoy en el terreno de juego".

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Su falta de minutos como titular: "Sí, puede ser que pueda afectar, porque es importante llegar a la selección con minutos, jugando en tu club, porque es importante para uno mismo y para el equipo. Pero bueno, el entrenador es el que elige. Yo siempre intento dar lo mejor en mi club para estar lo mejor preparado y aquí igual, si me toca jugar, dar lo mejor de mí en el terreno de juego y si no, pues apoyar al equipo como tantas veces hemos hecho desde fuera".

¿Hablan en la Selección de los tres partidos ante el Barcelona?: "No, estamos hablando del partido de mañana, del Mundial, que al final es lo que nos toca a los dos, tanto a los jugadores del Barcelona como a nosotros. A lo mejor hemos hablado un poco de esa eliminatoria que tuvimos, pero tampoco estamos muy pendientes de eso".