Celia Pérez 26 MAR 2026 - 11:35h.

El central está en la órbita colchonera para reforzar la defensa

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En pleno parón de selección y a la espera de un tramo importantísimo de la temporada con mucho en juego, el Atlético de Madrid trabaja con vistas a un verano en el que ya tiene asegurada la marcha de Antoine Griezmann. El delantero francés ha viajado a Estados Unidos para firmar su contrato con el Orlando City y abandonará la entidad colchonera cuando finalice la temporada, por lo que la dirección deportiva ya pone el punto de mira en posibles refuerzos, pero no solo para cubrir la ausencia del '7', también en la necesidad de fichar en el centro del campo y en la línea defensiva.

En un escenario en el que se podrían dar salidas como las de Giménez o Lenglet, el Atlético ha puesto el punto de mira en el Cuti Romero. El futbolista del Tottenham es uno de los grandes favoritos para recalar en el cuadro rojiblanco, pero su incorporación no se antoja nada fácil. Las pretensiones del club inglés son altas, pero según se ha podido conocer en las últimas horas, existe una cláusula por la que el jugador podría recalar en España por una cantidad inferior a la cláusula de sesenta millones.

En este sentido, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, explica que el contrato en sí no incluye una cláusula de rescisión, pero lo que sí hubo entre el Tottenham y el Cuti Romero fue un acuerdo verbal para permitir su traspaso a clubes españoles en caso de haber ofertas. El caso es que no está por escrito y que en su momento ocurrió con Daniel Levy, quien ya no está en el club. Todo apunta a que se marchará en verano.

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En todo caso, el Atlético de Madrid no estaría dispuesto a ofrecer más de 30 millones de euros por el argentino, una cifra muy inferior a la que se manejó el pasado verano cuando intentaron firmarle.