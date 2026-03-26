La clave que acerca el fichaje de Ferran Torres por el Atlético de Madrid

Miguel Casado 26 MAR 2026 - 13:09h.

Mateu Alemany ya fichó a Ferran para el FC Barcelona

Los detalles del acuerdo para que el Cuti Romero pueda salir este verano al Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid tiene por delante dos meses con muchísimo en juego antes de finalizar la temporada. Los de Diego Pablo Simeone quieren completar esta campaña 25/26 con, al menos, un trofeo bajo el brazo. La Copa del Rey, es, lógicamente, el que más cerca tienen, pues el próximo 18 de abril jugarán la final contra la Real Sociedad en La Cartuja, aunque nadie les descarta en la pelea por la Champions.

En los cuartos de final del trofeo continental se medirán al FC Barcelona, a quien ya eliminaron en la competición del K.O. nacional. Y precisamente en can Barça, la directiva atlética podría estar pensando en pescar para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada.

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La baja segura de Antoine Griezmann, más alguna otra salida que se pueda producir, obligan a los rojiblancos a acudir al mercado en el periodo estival y la clave que ha aportado Matteo Moretto en Radio Marca desliza un nombre claro, el de Ferran Torres.

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El '7' azulgrana "es uno de los futbolistas que más gusta a Mateu Alemany", director deportivo del club madrileño. "El Barça aún no ha tomado una decisión firme sobre si Ferran puede salir y creo que depende de otros futbolistas que tienen un futuro incierto como el de Rashford o Lewandowski", apuntaba el periodista.

Mateu Alemany ya fichó a Ferran Torres para el Barça

Alemany ya llevó a Ferran del Manchester City hasta la Ciudad Condal, siendo el fichaje más importante del Barça en el mercado de invierno de la 21/22. El rendimiento del valenciano, pese a no haber disfrutado de titularidad indiscutible en ningún momento, ha sido bueno, con 60 goles y 21 asistencias en los 198 partidos que ha disputado hasta la fecha como azulgrana.

"Ferran está muy cómodo en el Barça y cuando Flick le pone, siempre da su aportación con asistencias o con goles", añadía Moretto sobre la situación del de Foios.