Diego Páez de Roque Madrid, 25 MAR 2026 - 19:45h.

El '7' culé cierra el primer día como el máximo goleador del torneo

Nicolas Alexandre Pinto, el 'nuevo' Endrick de Palmeiras que ya despunta en LALIGA FC Futures

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El FC Barcelona ha sido uno de los equipos que ha disputado dos partidos en la primera jornada del Mundial sub12 de LALIGA Futures. El equipo culé ha culminado un gran día, ganando sus dos partidos y colocándose líder de su equipo con 6 puntos.

En esta primera jornada, el club catalán se ha enfrentado al Shanghai, el invitado en su grupo lleno de equipos españoles, y al Valencia CF con amplios resultados y con Destiny Kosiso como el gran protagonista del día.

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En el encuentro contra el conjunto chino, donde el equipo culé venció por 5-0, Destiny Kosiso anotó un hat-trick demostrado sus múltiples virtudes de cara a portería. Cuando el equipo ya ganaba por 1-0, el atacante hispano-georgiano no desaprovechó un mano a mano con el guardameta chino para abrir su cuenta particular en el sorteo con una definición a la altura de Luis Suárez.

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Destiny quería más y aprovechó un gran balón en largo para pisar área, driblar a su par y cruzar el balón para así marcar el segundo tanto en su cuenta particular.

El tercer y definitivo tanto llegó poco después, volviendo a hacer el lío a la defensa china dentro del área. En una demostración más de su capacidad para amagar con sangre fría dentro del área, se colocó el balón en la pierna izquierda para realizar un disparo imposible para el guardameta.

En el encuentro contra el Valencia, el penúltimo de la tarde, partió como suplente. Aun así, quiso dejar su sello en el partido y en la segunda mitad, nada más entrar, recibió en la frontal del área, recortó ante su defensor y definió cruzado con la pierna izquierda.

El hispano-nigeriano no dejó de intentarlo, con un lanzamiento disparo de falta y un remate de espuela en el segundo palo. Aun así, gracias a su gol contra el conjunto che ha terminado el día como máximo goleador junto a Nicolas Alexandre Pinto, de Palmeiras.

Su récord de goles y el contrato con Nike

El joven atacante del FC Barcelona lleva tiempo en el foco. A sus 11 años, el '7' destaca por su capacidad de rematar con cualquier superficie, además de un físico prodigioso no tanto en altura sino en explosividad y fuerza.

Su olfato goleador lo demostró a los 10 años, donde llegó a anotar 145 goles en una temporada. Estos registros llamaron la atención de Pini Zahavi que, aunque no puede todavía ser el agente del futbolista hasta que cumpla los 16 años, sí que ha asesorado al jugador y a su familia.

El representante movió sus hilos para conseguir que el joven Destiny Kosiso firmase su primer contrato comercial con nada más y nada menos que Nike. "Muchas gracias a Dios por esta oportunidad y a Nike por confiar en mí, seguimos trabajando", escribió el jugador en su cuenta de Instagram al oficializar el acuerdo.