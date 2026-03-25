Martín Casillas deja su sello en el partido inaugural del Mundial de LALIGA FC FUTURES

Saray Calzada 25 MAR 2026 - 10:42h.

Martín Casillas empieza a despuntar en las categorías inferiores en el fútbol

El torneo se disputará desde el 25 de marzo hasta el domingo 29

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Las futuras perlas del fútbol se han reunido en Brunete. 20 equipos de todo el mundo se han reunido para celebrar el Mundial sub12 de LALIGA FC FUTURES que organiza LALIGA con la Fundación José Ramón de la Morena. Esta edición coincide con el 30 aniversario del torneo. El partido inaugural se celebró en el Estadio Municipal Los Arcos de Brunete (Madrid) y ahí hizo un partido de exhibición entre la Selección Española sub12 y otra selección que se formó con jugadores del resto del mundo. En el equipo formado por España en la portería estaba un jugador cuyo apellido es una leyenda en la portería de este país. Martín Casilla fue el portero y dejó algunos gestos que recuerdan a su padre.

Una de sus características es que es zurdo, como lo fue Iker. Dejó grandes intervenciones en el partido y mostró una gran habilidad con los pies cuando se sentía presionado.

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Desde su primera edición hace tres décadas, LALIGA FC FUTURES se ha consolidado como uno de los torneos de cantera más prestigiosos del fútbol base internacional. La competición ha servido como escaparate de algunas de las mayores promesas del fútbol mundial, como Xavi, Iker Casillas, Santi Cazorla, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Gavi, Dean Huijsen o Lamine Yamal, entre muchos otros.

Los grupos de LALIGA FC FC FUTURES

Los 20 equipos participantes en el torneo LALIGA FC FUTURES Mundial Sub12 han quedado divididos en cuatro grupos de cinco, entre los que se encuentran el vigente campeón nacional (RCD Espanyol de Barcelona) y el campeón internacional (Atlético de Madrid):

Grupo A: SE Palmeiras (Brasil), CR Flamengo (Brasil), CA Boca Juniors (Argentina), CA River Plate (Argentina), Inter Miami CF (Estados Unidos)

Grupo B: Inter de Milán (Italia), Bayer Leverkusen (Alemania), Paris Saint-Germain (Francia), Arsenal FC (Inglaterra), Galatasaray SK (Turquía)

Grupo C: Real Madrid (España), Atlético de Madrid (España), Real Betis (España), Sevilla FC (España), Wydad AC (Marruecos)

Grupo D: FC Barcelona (España), RCD Espanyol de Barcelona (España), Valencia CF (España), Villarreal CF (España), Shanghai Port FC (China)