Ángel Cotán 26 MAR 2026 - 12:44h.

El delantero está cuajando buenos encuentros en Can Barça

Joaquín Delgado, el goleador utrerano con hándicap en el Oviedo

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OviedoEl Real Oviedo centra sus esfuerzos en tratar de apurar sus difíciles opciones de permanencia. La derrota ante el Levante fue un palo para las aspiraciones carbayonas, pero ante el Sevilla FC disfrutarán de su última bala en el Carlos Tartiere. La situación obliga a comenzar a perfilar la próxima temporada y en los planes se aborda el futuro de Joaquín Delgado.

El delantero utrerano se marchó al filial azulgrana y lo cierto es que está protagonizando un gran rendimiento como culé. Tanto es así que en el Barça están dispuestos a contar con el goleador el próximo curso, aunque como avanza Sport, debe perfilar su maniobra de mercado.

El Barcelona perfila su maniobra para fichar a Joaquín Delgado

Cinco goles y una asistencia en sus diez primeros encuentros como azulgrana convencen a la parcela deportiva catalana. En el Barça son conscientes de la condición del Real Oviedo, club que guarda los derechos del atacante andaluz, pero el objetivo no es otro que entablar unas conversaciones con los responsables azules.

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La opción de compra fijada en la cesión ronda los cuatro millones de euros. Una cantidad importante para un jugador del filial, con 24 años, que debe dar el salto al fútbol profesional. En el Barcelona desean rebajar ese precio, una posibilidad que se plantean seriamente en Can Barça.

Por el momento, la dirección deportiva culé está perfilando esta maniobra y emplaza a los agentes del jugador a reunirse más adelante por su futuro. En el Oviedo aún no tienen constancia de la intención del Barcelona y no pondrán facilidades por un activo de futuro que ya ha brillado en El Requexón. Así las cosas, y una vez se traslade los planes de futuro a los representantes de Joaquín Delgado, la entidad catalana deberá negociar esa rebaja con el Real Oviedo. La condición carbayona pasa por los cuatro millones fijados por contrato.