Celia Pérez 25 MAR 2026 - 12:56h.

Con motivo del centenario carbayón

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Con motivo de la celebración de su centenario, el Real Oviedo ha estado en el Vaticano este miércoles para visitar al papa León XIV. En plena plaza de San Pedro del Vaticano, una delegación del club carbayón encabezada por su presidente, Martín Peláez, y su leyenda Santi Cazorla, regalaron dos camisetas del club al pontífice.

Después de la tradicional audiencia que el papa ofrece cada miércoles, saludó durante unos minutos a los asturianos y posó para una foto con las alrededor de 50 personas, entre jugadores de la primera plantilla masculina y femenina, así como directivos, que formaron la expedición, en un acto que el club solicitó con motivo del ascenso a primera división cosechado en 2025.

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Cazorla y Peláez saludaron personalmente al pontífice y le regalaron dos camisetas, la primera equipación de la presente temporada y la edición especial, azul celeste, del centenario, con la serigrafía León XIV 2026.

Este jueves 26 de marzo el Real Oviedo cumplirá oficialmente 100 años. El sábado, debido a que no se disputa jornada de LALIGA al ser el parón de selecciones, el club organizó un partido entre los amigos de Santi Cazorla y los del exportero Esteban Suárez.

Por el momento, la sesiones del conjunto carbayón están siendo dirigidas por Darwin Quintana, mano derecha de Guillermo Almada, en unos entrenamientos en los que la duda está en si los lesionados de las últimas semanas como Ovie Ejaria, Thiago Borbas o Leander Dendoncker podrán trabajar algún día de la semana con el resto de sus compañeros.

El Real Oviedo, colista de Primera División y a ocho puntos de la permanencia tras su derrota sufrida el pasado sábado ante el Levante, no jugará este fin de semana y regresará a la competición liguera el próximo domingo 5 de abril recibiendo al Sevilla en el Carlos Tartiere.