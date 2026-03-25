Pablo Sánchez 25 MAR 2026 - 09:23h.

Javi Rozada señala los errores que sentencian al Oviedo desde Paunovic a Almada: "Un mero trámite"

Se medirá con Serbia ante España en La Cerámica.

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El próximo viernes, la selección española afronta el primero de los dos amistosos que jugará en los próximos días para seguir preparando el Mundial del próximo mes de junio. Serbia, con Veljko Paunovic a la cabeza, será el rival del combinado nacional en La Cerámica. El técnico vuelve a España después de su paso por el Oviedo, una etapa que pasó de la alegría al drama en apenas unos meses.

Paunovic no olvida su paso por el banquillo del Oviedo. Después de lograr el ascenso, terminó hincando las rodillas en LALIGA EA SPORTS cuando apenas habían transcurrido siete u ocho jornadas. El club decidió prescindir de sus servicios para traer de nuevo a Luis Carrión, un cambio que, a la vista está, no ha surtido efecto alguno con hasta tres inquilinos en la banca.

Paunovic no olvida su paso por el Oviedo ni tampoco la manera de marcharse del club y aprovecha su entrevista en el programa RadioEstadio Noche de Onda Cero para lanzar un dardo. "Me sigue doliendo y sigo viendo el equipo, me da pena no haber podido terminar. Estoy dolido y lo seguiré estando por como se ha manejado mi salida. A los profesionales no nos permiten trabajan. Mi intención era quedarme en España pero llegó Serbia. Algún día me gustaría volver a España y Oviedo lo considero un hogar", comentó al respecto.

Elogios para España

El serbio, en la previa del encuentro, no escatimó en elogios hacia el equipo que dirige Luis de la Fuente. "Nos espera un equipazo que sabe muy bien a lo que juega, dominante, que impone, un equipo alegre. Tiene talento no solo en el campo y en el banquillo, sino en una lista más amplia que refleja una cultura que gusta el fútbol y juega a un fútbol exquisito", agregó.