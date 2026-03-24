Pablo Sánchez 24 MAR 2026 - 18:49h.

La retirada de Santi Cazorla en el Real Oviedo sufre un giro de guion: "No se acaba aquí"

Pudo quitarse la espina de volver a casa

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Santi Cazorla es el buque insignia de este Real Oviedo desde que volviera en LALIGA HYPERMOTION para devolver al equipo a Primera. El asturiano cumplió su sueño de jugar en el equipo de su alma en la recta final de su carrera, esa que por desgracia se atisba cada vez más cercana. Ahora, con motivo del centenario carbayón, él es uno de los protagonistas. El recuerdo que dejó su vuelta a casa no se olvidará jamás.

Por aquel entonces, el Oviedo andaba en Segunda peleando por un anhelado ascenso. El ruido que generó la posibilidad de que llegara al Carlos Tartiere se convirtió en ilusión desmedida. El principal escollo para su fichaje era el económico, pero con la inestimable ayuda del jugador se pudo solventar de manera satisfactoria.

Durante el documental de Movistar sobre el Centenario del Oviedo, su presidente Martín Peláez se encargó de recordar cómo fue la charla con el agente de Cazorla cuando se fraguó su fichaje. "Había mucha iusion por lo que significa Santi para los oviedistas. Cuando se alinean los astros y me dice vamos adelante me dije, ahora viene el problema, cómo le digo lo que nos queda de límite salarial. Teníamos 300.000 euros brutos. Mejor lo hablo con tu representante. Me habló al poco tiempo y me dijo que Santi no nos iba a cobrar. Págale lo que tienes que pagarle, que era el minimo", agregó el dirigente sobre su charla con el agente.

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La felicidad de Cazorla

Todo lo que conllevó esa operación llegó cargado de ilusión por parte de un Cazorla que no cabía dentro de sí mismo de alegría. Estaba tan satisfecho por haber podido quitarse esa espina y por el buen contrato que le hicieron a su parecer.

"Esa espina que tenía clavada de no haber podido vestir esta camiseta no me queria ir sin vivirla. Me hicieron un gran contrato, para la necesidad que tenía el club y la categoría en la que estaba el Oviedo. No hubo ningun problema en lo económico", explicó.