El asturiano ha transformado el gran sueño de su vida en una pesadilla

El Oviedo afronta su última bala ante el Sevilla: Guillermo Almada, pendiente de cinco jugadores

Compartir







Santi Cazorla está transformando su sueño en pesadilla. Con una retirada a final de temporada más que probable, el asturiano está siendo partícipe de un curso más que decepcionante del Real Oviedo, marcado por una nefasta planificación deportiva y las malas decisiones del Grupo Pachuca en el banquillo, que han derivado en un descenso virtual en pleno mes de marzo pese a que aún restan nueve jornadas para concluir el campeonato.

Curtido en mil batallas, Cazorla regresó al Oviedo en verano de 2023 con 38 años de edad. A sus espaldas, una trayectoria de ensueño en clubes como el Villarreal o el Arsenal y un contrato suculento en Qatar durante los que parecía que iban a ser los últimos años de su carrera. Decidió volver a casa, decidió acabar junto a los suyos, decidió ayudar al equipo de su vida a lograr un ascenso de ensueño. Y lo consiguió.

Tras ser partícipe del regreso a Primera, Cazorla decidió renovar su contrato una temporada más. Era una temporada de ensueño, la vuelta a la élite del fútbol español tras 24 años de ausencia. Un año para disfrutar, para luchar por la permanencia, para afianzarse en la máxima categoría. Pero ese sueño se está transformando en angustia.

Los números de Santi Cazorla y el descenso del Real Oviedo

A sus 41 años de edad, Santi está viviendo una temporada complicada. Muy complicada. Tuvo un papel importante con Veljko Paunovic, se perdió varios partidos por lesión durante la corta etapa de Luis Carrión y no tuvo demasiado protagonismo en los primeros partidos de Guillermo Almada, aunque ahora el uruguayo sí que le está dando minutos en estas últimas jornadas. Hasta la fecha, ha participado en 20 encuentros ligueros, pero sólo ha sido titular en cuatro y apenas suma 600 minutos. No ha marcado ningún gol y sólo suma una asistencia.

La cuestión es que es tarde. Muy tarde. A falta de nueve jornadas y con 27 puntos en juego, el Oviedo sólo suma 21 puntos y está a 8 de la permanencia. Si quiere alcanzar los 40 puntos, tendría que sumar 19 de los 27 que restan, lo que empieza a parecer un milagro. De hecho, las predicciones de Driblab le colocan con un 98% de probabilidades de descender a Segunda. El peor final posible para una leyenda.